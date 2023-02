भारतीय बाजार में इस हफ्त कई स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। Infinix से लेकर Lava तक कई कंपनियों ने बाजार में एंट्री लेवल स्मार्टफोन पेश किए हैं। अगर आप 10,000 रुपये से कम में नया स्मार्टफोन खरीदने चाहते हैं तो यहां बताए गए ऑप्शन पर विचार कर सकते हैं। हम आज इस हफ्ते लॉन्च हुए 10,000 रुपये से कम वाले स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले हैं। आइये, जानते हैं। Also Read - First Look: 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ Poco C55 भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Smartphone Launched this Week in India under 10000

Infinix Smart 7

इस स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है। इस स्मार्टफोन में 6.6 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले दिया गया है। हैंडसेट Unisoc Spreadtrum SC9863A प्रोसेसर के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए Infinix Smart 7 फोन में 13MP AI रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 5MP का कैमरा दिया गया है।

इसमें 4GB RAM के साथ 64GB स्टोरेज दिया गया है। इसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। Infinix के इस स्मार्टफोन को भारत में 7,299 रुपये में लॉन्च किया गया है। स्मार्टफोन की सेल लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर 27 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी।

Lava Yuva 2 Pro

Lava के इस बजट स्मार्टफोन में MediaTek Helio G37 ऑक्टाकोर प्रोसेस दिया है। हैंडसेट में 6.5 इंच का HD+ Notch डिस्प्ले मिल रहा है। इसमें 13MP AI ट्रिपल कैमरा है और सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का कैमरा दिया है। फोन इसमें 5000mAh की बैटरी से लैस है।

इसकी कीमत 7999 रुपये है। यह फोन के 4GB RAM के साथ 64GB स्टोरेज मिलता है। यह तीन कलर ऑप्शन Glass White, Glass Lavender और Glass Green में आता है।

Poco C55

इस हफ्ते लॉन्च हुए एंट्री लेवल स्मार्टफोन में पोको C55 भी शामिल हैं। फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज की कीमत 9,499 रुपये है। वही, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट को 10,999 रुपये में पेश किया गया है। हालांकि, स्पेशल फर्स्ट डे प्राइस के तहत इस फोन के दोनों वेरिएंट्स को क्रमश: 8,499 रुपये और 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 6.71 इंच HD+ डिस्प्ले मिलता है। फोन MediaTek Helio G85 प्रोसेसर से लैस है। इसके बैक में 50MP का प्राइमरी और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP का कैमरा मौजूद है।

Poco C55 फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह 10W USB Type C चार्जिंग को सपोर्ट करता है।