Samsung Galaxy Z Flip 5 का रेंडर लीक, मिलेगा बड़ा कवर डिस्प्ले

Samsung Galaxy Z Flip 5 का रेंडर और डिजाइन लीक हुआ है। सैमसंग का यह फ्लिप स्मार्टफोन इस साल की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जा सकता है। इससे पहले Galaxy Z Fold 5 का भी रेंडर सामने आया था, जिसके साथ फोन के अहम फीचर्स भी लीक हुए थे। Galaxy Z Flip 5 पिछले साल लॉन्च हुए Galaxy Z Flip 4 का अपग्रेड मॉडल होगा। फोन के कवर डिस्प्ले में अहम बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही, फोन के प्रोसेसर, बैटरी और कैमरा फीचर्स को भी इंप्रूव किया जाएगा। आइए, जानते हैं सैमसंग के अपकमिंग फ्लिप स्मार्टफोन के बारे में… Also Read - Samsung Galaxy Z Flip 5 का डिस्प्ले रिवील, जानें लीक्स स्पेसिफिकेशन और प्रोसेसर

OnLeaks ने MediaPeanut के साथ मिलकर Galaxy Z Flip 5 का रेंडर शेयर किया है। इस फोन के CAD रेंडर में एक पंच-होल डिजाइन वाली फोल्डेबल स्क्रीन मिलेगी, जो पिछले साल आए फ्लिप फोन की तरह ही है। रिपोर्ट के मुताबिक, फोन के फोल्डेबल स्क्रीन की साइज 6.7 इंच हो सकती है। इस रेंडर में फोन के बाहरी यानी कवर डिस्प्ले को भी देखा जा सकता है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले काफी बड़ा है। इस कवर डिस्प्ले का शेप अलग तरीके का है, यह न तो स्कॉयर है और न ही रेक्टेंगुलर है। हालांकि, कवर डिस्प्ले में फोन के कैमरे की प्लेसिंग में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। इस फोन के बैक में भी डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। Also Read - Samsung Galaxy Z Flip 5 में मिलेगी बड़ी कवर स्क्रीन, सामने आया रेंडर

