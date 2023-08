Samsung Galaxy Z Fold 5 और Galaxy Z Flip 5 स्मार्टफोन्स को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है। ये कंपनी के लेटेस्ट फोल्डेबल और फ्लिप स्मार्टफोन्स हैं, जो कि प्रीमियम रेंज के तहत पेश किए गए हैं। वहीं, अब लेटेस्ट लीक में सामने आया है कि कंपनी जल्द ही Z सीरीज के तहत किफायती फोन लाने की तैयारी कर रही है। मार्केट में इन दिनों फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। हाई-एंड ब्रांड के साथ-साथ बजट फोन निर्माता कंपनियां भी अपने पोर्टफोलियो में सस्ते फोल्डेबल फोन लेकर आ रही हैं। इसमें Motorola Razr 40 सीरीज, Oppo Find N2 Flip, Xiaomi Mix Fold 3 आदि शामिल हैं। इसी क्रेज को देखकर अब सैमंसग कंपनी भी अपने पोर्टफोलियो में सस्ते फोल्डेबल फोन लेकर आने की तैयारी कर रही है।

Revegnus (@Tech_Reve) नाम के टिप्सटर ने X (Twitter) पर लेटेस्ट पोस्ट शेयर करते किफायती Samsung फोल्डेबल फोन की जानकारी दी है। टिप्सटर के मुताबिक, कंपनी जल्द ही मार्केट में Galaxy Z FE (lite model) लेकर आने वाली है।

The S23 FE is set to be released soon, and there are possibilities that Samsung plans to consistently introduce the FE brand annually. Simultaneously, there are rumors of ongoing testing for the launch of the Galaxy Z FE(lite model), after the Fold/Flip 6.

— Revegnus (@Tech_Reve) August 20, 2023