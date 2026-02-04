comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Samsung Galaxy Wide Fold 2026 Global Launch Specs Imei Details Leak Report

Samsung Galaxy Wide Fold जल्द हो सकता है ग्लोबल लॉन्च, IMEI डेटाबेस में आया नजर

Samsung जल्द ही अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Wide Fold को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर सकता है। यह फोन IMEI डेटाबेस में कई वेरिएंट्स के साथ नजर आया है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 04, 2026, 05:36 PM (IST)

Samsung Galaxy Z TriFold
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Samsung अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Wide Fold की तैयारी कर रहा है, हाल ही में इस डिवाइस के कई वेरिएंट्स GSMA IMEI डेटाबेस में दिखाई दिए हैं, जो इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने का संकेत देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फोन कोरिया, चीन, अमेरिका, कनाडा और बाकी देशों में उपलब्ध होगा। इससे पता चलता है कि सैमसंग इसे केवल सीमित या एक्सपेरिमेंटल रिलीज के रूप में नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर लॉन्च करना चाहता है। माना जा रहा है कि यह फोन 2026 में आने वाले Galaxy Z Fold सीरीज के वाइड वेरिएंट के रूप में पेश होगा। news और पढें: Apple का बड़ा प्लान हुआ लीक, iPhone Fold के बाद Apple ला सकता है iPhone Flip

कौन-कौन से वेरिएंट्स IMEI डेटाबेस में दिखाई दिए हैं?

Smartprix की रिपोर्ट के अनुसार, IMEI डेटाबेस में इस फोन के मॉडल नंबर SM-F971 के तहत कई वेरिएंट्स नजर आए हैं। इनमें SM-F971N (कोरिया), SM-F9710 (चीन), SM-F971U और SM-F971U1 (अमेरिका), SM-F971W (कनाडा), और SM-F971B (ग्लोबल मार्केट) शामिल हैं। इन वेरिएंट्स से स्पष्ट होता है कि Samsung Galaxy Wide Fold को केवल एक देश तक सीमित नहीं रखेगा। इसके अलावा पिछले रिपोर्ट्स में कहा गया है कि SM-F971U मॉडल, जिसे पहले Galaxy Z Flip 8 FE माना जा रहा था, वास्तव में Galaxy Z Fold 8 Wide वेरिएंट हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक फोन का नाम आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया है। news और पढें: Oppo Find N6 जल्द हो सकता है लॉन्च, TDRA की वेबसाइट पर हुआ लिस्ट

Galaxy Wide Fold की खासियत?

रिपोर्ट्स के अनुसार, Galaxy Wide Fold के लिए सैमसंग लगभग एक मिलियन यूनिट्स का शुरुआती प्रोडक्शन रन कर सकता है। यह पिछले सालों के सीमित रिलीज वाले फोल्डेबल मॉडल्स जैसे Galaxy Z Fold SE और Galaxy Z TriFold के मुकाबले सबसे बड़ा प्रोडक्शन रन होगा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह फोन थोड़ा छोटा और चौड़ा कवर डिस्प्ले (18:9 आस्पेक्ट रेशियो) के साथ आएगा, जबकि अंदर का डिस्प्ले दो जुड़े पैनलों से बना लगभग स्क्वायर आकार का होगा। फोन की फोल्डिंग डिजाइन Galaxy Z Fold Series की तरह बुक स्टाइल होगी लेकिन इसका वाइड अनफोल्डेड लेआउट प्रोडक्टिविटी और मीडिया के लिए बेहतर होगा। news और पढें: Honor का रोबोट कैमरा वाला स्मार्टफोन इस तारीख को होगा लॉन्च, मिल सकते हैं ये अनोखे फीचर्स

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Trending Now

कब और किन स्मार्टफोन्स के साथ Galaxy Wide Fold लॉन्च हो सकता है?

अटकलें हैं कि सैमसंग Galaxy Wide Fold को Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip 8 के साथ अपने Galaxy Z Series के Unpacked इवेंट में तीसरे क्वार्टर में लॉन्च कर सकता है। Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip 8 के मॉडल नंबर SM-F976 और SM-F776 भी हाल ही में IMEI डेटाबेस में दिखाई दिए हैं, जिनके कोडनेम Q8 और B8 हैं।