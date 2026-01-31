comscore
Samsung Galaxy S26 Ultra के स्पेक्स लीक, प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ मिल सकता है 200MP का कैमरा

Samsung Galaxy S26 Ultra के मेन स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। इस अपकमिंग फोन में 200MP का कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा, फोन में प्राइवेसी फीचर वाला डिस्प्ले दिए जाने की भी संभावना है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 31, 2026, 10:08 AM (IST)

Samsung Galaxy S26 Series की चर्चा जोरों पर है। इस लाइनअप के तहत Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra को उतारा जा सकता है। इन अपकमिंग फोन की तमाम रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। इनसे संभावित लॉन्चिंग का पता चला है। इस कड़ी में अब एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिससे गैलेक्सी एस 26 अल्ट्रा के सभी फीचर्स रिवील हो गए हैं। news और पढें: Samsung Galaxy F70 Series भारत में जल्द होगा लॉन्च, Flipkart पर होगी सेल

ऐसे हो सकते हैं Samsung Galaxy S26 Ultra के फीचर्स

AndroidHeadlines की रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी एस 26 अल्ट्रा को इस बार 6.9 इंच के डायनेमिक AMOLED प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ लाया जा सकता है। यूजर के अलावा कोई भी साइड से फोन की स्क्रीन को नहीं देख पाएगा। इससे प्राइवेसी बनी रहेगी। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक होगा। news और पढें: IMEI डेटाबेस में दिखा Samsung Galaxy Tab S12+, जल्द हो सकता है लॉन्च

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अपकमिंग फोन के फ्रंट में 12MP का कैमरा मिल सकता है। इसके साथ S Pen का भी सपोर्ट दिया जाएगा। इसकी डायमेंशन 163.6 x 78.1 x 7.9mm और वजन 214 ग्राम के आसपास हो सकता है। news और पढें: 6000 के फ्लैट डिस्काउंट पर मिल रहा Samsung Galaxy S25 Plus 5G, खरीदने के लिए यहां करें Order

प्रोसेसर

स्मूथ फंक्शनिंग के लिए गैलेक्सी एस 26 अल्ट्रा में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है। इस फोन में 1TB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलने की संभावना है।

कैमरा

सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन में f/1.4 अपर्चर वाला 200MP का ISOCELL HP2 कैमरा देखने को मिल सकता है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड, 50MP का पेरीस्कोप टेलीफोटो और 12MP का टेलीफोटो सेंसर दिया जा सकता है। इन लेंस से कम लाइट में शानदार फोटो क्लिक करने के साथ 8के वीडियो तक शूट की जा सकेगी।

अन्य डिटेल

सैमसंग के अन्य स्मार्टफोन्स की तरह सैमसंग गैलेक्सी एस 26 अल्ट्रा में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। इस स्मार्टफोन में सिम कार्ड स्लॉट, एनएफसी, जीपीएस, ब्लूटूथ, वाईफाई और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसी कनेक्टिविटी भी दी जाएगी।

कब होगा लॉन्च ?

कोरियन कंपनी सैमसंग ने अभी तक Samsung Galaxy S26 Series की लॉन्चिंग से जुड़ी कोई डिटेल नहीं दी है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन सीरीज को फरवरी के अंत में लॉन्च किया जा सकता है। इस लाइनअप के फोन्स की बिक्री मार्च से लाइव होगी।