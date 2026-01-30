Samsung Galaxy F70 Series भारत में जल्द होगा लॉन्च, Flipkart पर होगी सेल

Samsung ने अपनी Galaxy F70 Series के भारत लॉन्च की जानकारी पहले ही एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर जारी किए गए टीजर के जरिए दी है। इस टीजर से यह साफ हो गया है कि यह फोन भारत में लॉन्च होगा, हालांकि कंपनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि इस सीरीज में कितने मॉडल होंगे और उनके फीचर्स क्या होंगे। Samsung ने अपने Flipkart माइक्रोसाइट पर Galaxy F70 Series के आने की जानकारी शेयर की है, लेकिन फिलहाल इसके किसी भी मॉडल के स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया गया है।

Galaxy F70 Series के फीचर्स

कंपनी के अनुसार Galaxy F70 Series Galaxy F-Series का ‘relook’ वर्शन होगा। इसे एक एडवांस्ड कैमरा के साथ पेश किए जाने का संकेत दिया गया है, जो यूजर्स को उनके द्वारा शूट किए गए कंटेंट को बेहतर बनाने में मदद करेगा। Samsung ने यह भी कहा है कि फोन के बारे में और जानकारी 2 फरवरी को शेयर की जाएगी। कंपनी ने पहले Galaxy A70, Galaxy A70S और Galaxy A71 को भारत में लॉन्च किया था।

Galaxy A70 के फीचर्स

Samsung Galaxy A70 में 6.7 inch की बड़ी और साफ Full-HD+ स्क्रीन है, जो Super AMOLED Infinity-U डिस्प्ले के साथ आती है। फोन में Snapdragon 675 प्रोसेसर है, जो फोन को तेज और स्मूद बनाता है। इसमें 6GB रैम और 128GB की स्टोरेज है, जिसे आप माइक्रोएसडी कार्ड से 512GB तक बढ़ा सकते हैं। कैमरे की बात करें तो इसमें तीन रियर कैमरे हैं, 32MP का मुख्य कैमरा, 8MP का वाइड-एंगल कैमरा और 5MP का डेप्थ सेंसर, जो पोर्ट्रेट और क्लियर फोटो लेने में मदद करता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा भी है। फोन में 4500mAh की बड़ी बैटरी है, जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Add Techlusive as a Preferred Source

Trending Now

Galaxy F70 Series की कीमत और लॉन्च डेट क्या होगी

लॉन्च के समय Galaxy A70 की कीमत भारत में Rs. 28,990 रखी गई थी, जिसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट शामिल था, उम्मीद की जा रही है कि Samsung Galaxy F70 Series में बेहतर कैमरा फीचर्स, नया डिजाइन और शानदार स्पेसिफिकेशन के साथ पेश किया जाएगा, अधिक जानकारी और फोन की कीमत की घोषणा कंपनी 2 फरवरी को करेगी, यह फोन Flipkart पर उपलब्ध होगा।