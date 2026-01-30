comscore
6000 के फ्लैट डिस्काउंट पर मिल रहा Samsung Galaxy S25 Plus 5G, खरीदने के लिए यहां करें Order

Samsung Galaxy S25 Plus 5G Gets 6000 Flat Discount Amazon Offer Price in India Specs: सैमसंग गैलेक्सी एस25+ पर फाडू ऑफर दिए जा रहे हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jan 30, 2026, 12:11 PM (IST)

Samsung Galaxy S25 Plus 5G (1)zoom icon
18

Samsung Galaxy S25 Plus 5G Screen

Samsung Galaxy S25 Plus में 6.7 इंच का Infinity-O Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए कंपनी की ओर से Corning Gorilla Glass Victus 2 लगाया गया है।

Samsung Galaxy S25 Plus 5G (3)zoom icon
28

Samsung Galaxy S25 Plus 5G Chipset

स्मूथ वर्किंग के लिए Samsung Galaxy S25 Plus में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और Adreno 830 GPU मिलता है। इसके साथ मोबाइल फोन में 512 जीबी तक की स्टोरेज दी गई है। इसकी रैम 12 जीबी है।

Samsung Galaxy S25 Plus 5Gzoom icon
38

Samsung Galaxy S25 Plus 5G Camera

Samsung Galaxy S25 Plus में फोटोग्राफी के लिए LED लाइट के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें पहला 50MP का मेन, दूसरा 12MP का अल्ट्रा-वाइड और तीसरा 10MP का टेलीफोटो लेंस है।

Samsung Galaxy S25 Plus 5G (2)zoom icon
48

Samsung Galaxy S25 Plus 5G Front Camera

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए सैमसंग के प्रीमियम स्मार्टफोन में 12MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इसमें ऑब्जेक्ट रिमूवर जैसे AI फीचर्स मिलते हैं।

Samsung Galaxy S25 Plus 5G (6)zoom icon
58

Samsung Galaxy S25 Plus 5G Battery

Samsung Galaxy S25 Plus फोन में 4900mAh की बैटरी दी गई है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग की मदद से चार्ज किया जा सकता है। इसमें वायरलेस चार्जिंग व पावर शेयर की सुविधा भी मिलती है।

Samsung Galaxy S25 Plus 5G (4)zoom icon
68

Samsung Galaxy S25 Plus 5G Other Detail

Samsung Galaxy S25 Plus में सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक मिलता है। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और एनएफसी जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।

Samsung Galaxy S25 Plus 5G (2)zoom icon
78

Samsung Galaxy S25 Plus 5G Price

सैमसंग गैलेक्सी एस25+ ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन की कीमत 74,999 रुपये है। इस दाम में 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल मिलता है। इसे सिल्वर शेडो और नेवी कलर में से किसी एक में ऑर्डर किया जा सकता है।

Samsung Galaxy S25 Plus 5G (5)zoom icon
88

Samsung Galaxy S25 Plus 5G Offers

Samsung के इस 5जी मोबाइल फोन पर 5000 रुपये का डिस्काउंट कूपन और 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस तरह कुल 6000 रुपये का फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा, फोन को 2,637 रुपये की EMI पर भी खरीदा जा सकता है।