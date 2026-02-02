Samsung Galaxy S26 Ultra में मिल सकता है Android Virtualisation का सपोर्ट, लीक में हुआ बड़ा खुलासा

और पढें: Samsung Galaxy S26 Ultra के स्पेक्स लीक, प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ मिल सकता है 200MP का कैमरा

Samsung Galaxy S26 Series को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, साउथ कोरियन स्मार्टफोन कंपनी Samsung अपनी अगली फ्लैगशिप Galaxy S26 Series को फरवरी के चौथे हफ्ते में लॉन्च कर सकता है। इस सीरीज में Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra शामिल होंगे। माना जा रहा है कि कंपनी इन स्मार्टफोन्स को 25 फरवरी को होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में पेश करेगी, हालांकि Samsung ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है लेकिन लगातार सामने आ रही लीक रिपोर्ट्स से इसके लॉन्च टाइमलाइन और फीचर्स का अंदाजा लगाया जा रहा है। और पढें: Samsung यूजर्स के लिए गुड न्यूज! Galaxy S26 Ultra फोन होगा सस्ता! कीमत लीक

Galaxy S26 Ultra में मिल सकता है ये खास सपोर्ट

सबसे ज्यादा चर्चा में Samsung Galaxy S26 Ultra है, एक लीक रिपोर्ट के अनुसार, यह फोन Android 16 आधारित One UI 8.5 के साथ आ सकता है और इसमें Android Virtualisation Framework (AVF) का सपोर्ट दिया जा सकता है। Android Authority की रिपोर्ट बताती है कि इस फीचर की मदद से यूजर्स फोन पर ही एडवांस डेवलपर टूल्स, स्क्रिप्टिंग यूटिलिटीज और Linux-Based Apps चला पाएंगे, जिनके लिए आमतौर पर कंप्यूटर की जरूरत होती है। अगर यह फीचर फाइनल वर्जन में आता है तो Galaxy S26 Ultra खासतौर पर डेवलपर्स और टेक एक्सपर्ट्स के लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। और पढें: Samsung Galaxy S26 Series केस रेंडर्स में लीक, 25W Qi2 मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर भी आया सामने

क्या Galaxy S26 और S26+ में भी मिलेंगे Ultra जैसे एडवांस फीचर्स

हालांकि यह जानकारी One UI 8.5 के प्री-रिलीज लॉग फाइल्स से सामने आई है, इसलिए इसे पूरी तरह कन्फर्म नहीं माना जा सकता। यह भी साफ नहीं है कि Galaxy S26 और Galaxy S26+ में यह Android Virtualisation Framework मिलेगा या नहीं, लेकिन इतना तय है कि इस साल का Ultra मॉडल अपने पिछले वर्जन की तुलना में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोफेशनल-लेवल फीचर्स दे सकता है। आने वाले दिनों में Samsung की तरफ से इस फीचर को लेकर और जानकारियां सामने आने की उम्मीद है।

डिजाइन कैसा होगा और कैमरा

डिजाइन की बात करें तो Samsung Galaxy S26 Ultra के CAD रेंडर्स भी लीक हो चुके हैं, जिन्हें Android Headlines ने शेयर किया है। रेंडर्स के मुताबिक फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें तीन कैमरा लेंस पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल के अंदर होंगे। फ्रंट में फोन को होल-पंच डिस्प्ले और पतले बेजल्स के साथ दिखाया गया है। पावर और वॉल्यूम बटन दाईं तरफ होंगे, जबकि S-Pen स्लॉट को फोन के कोने में शिफ्ट किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, Galaxy S26 Series मार्च में भारत समेत ग्लोबल मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती है।

