iPhone की तरह दिखेगी Samsung Galaxy S24 Series, डिजाइन हुई लीक

Samsung Galaxy S24 Series को अगले साल लॉन्च किया जाएगा। सैमसंग के अपकमिंग प्रीमियम स्मार्टफोन सीरीज के डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी की डिटेल्स पहले ही लीक हो चुके हैं। अब इस सीरीज की डिजाइन लीक हुए है। लीक हुई जानकारी के मुताबिक, इस बार सैमसंग के प्रीमियम फोन देखने में iPhones की तरह लगेंगे। कंपनी ने इस साल लॉन्च हुए सभी मॉडल में एक जैसा डिजाइन रखा है। अपकमिंग सीरीज के फ्रेम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसकी वर्टिकल फ्रेम डिजाइन iPhone से इंस्पायर्ड होगी और यह Meizu 20 की तरह दिखेगी। इसके साइड पैनल पर दिए गए बटन्स का शेप भी शार्प होगा और यह आईफोन की तरह दिखेगा।

Samsung Galaxy S24 और Galaxy S24+ की डिजाइन को टिप्स्टर Ice Universe ने शेयर किया है। Meizu 20 फोन की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि सैमसंग के अपकमिंग Galaxy S24 और Galaxy S24+ में वर्टिकल फ्रेम डिजाइन मिलेगा, जो iPhone की तरह होगा। हालांकि, सैमसंग के अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज का रेंडर फिलहाल सामने नहीं आया है। इससे पहले Ice Universe ने इस सीरीज के डिवाइसेज की बैटरी की डिटेल लीक की थी।

The middle frame design of S24 and S24+ has changed, and it has become a vertical frame design similar to iPhone. The picture shows Meizu 20, which is probably like this. pic.twitter.com/MG4hwn7pMQ

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 18, 2023