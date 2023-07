Samsung Galaxy M34 5G स्मार्टफोन आज 7 जुलाई को लॉन्च होगा। इसकी सेल Amazon India पर उपलब्ध होगी। फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स लीक में सामने आ चुकी है।

Samsung Galaxy M34 5G स्मार्टफोन भारत मेंआज 7 जुलाई को लॉन्च होगा। जैसे कि नाम से समझ आता है यह फोन Samsung Galaxy M33 5G का अपग्रेड वर्जन होगा। लॉन्च से पहले कंपनी ने इस स्मार्टफोन के कई फीचर्स कंफर्म कर दिए हैं। इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला Super AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा। इसके अलावा, फोन में 6000mAh की बैटरी मिलेगी।

कंपनी Samsung Galaxy M34 5G स्मार्टफोन को आज 7 जुलाई को लॉन्च करेगी। हालांकि, कंपनी ने लॉन्च इवेंट की टाइमिंग और लाइवस्ट्रीम को लेकर किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। संभावना जताई जा सकती है कि कंपनी इस फोन को सीधे Amazon India साइट पर लिस्ट कर सकती है।

Unleash the monster with the all-new #GalaxyM34 5G. Now capture those Monster shots with ease on the go with a 50MP No Shake Cam. Don’t compromise on your entertainment with a 120Hz sAMOLED Display for a bright and vivid viewing experience even in broad daylight. pic.twitter.com/edYeBLCWYF

— Samsung India (@SamsungIndia) July 6, 2023