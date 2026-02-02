Samsung Galaxy F70e भारत में जल्द होगा लॉन्च, कीमत और फीचर्स का लीक में हुआ खुलासा

और पढें: Realme C85 5G इस तारीख को होगा लॉन्च, मिलेगी 7000mAh की बड़ी बैटरी और 50MP का Sony AI कैमरा

Samsung अपनी नई Galaxy F70 Series को भारत में जल्द लॉन्च करने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार, Galaxy F70e नाम का स्मार्टफोन इस सीरीज का हिस्सा होगा और इसे Flipkart और Samsung India की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए खरीदा जा सकेगा, हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर लॉन्च डेट और सभी डिटेल्स शेयर नहीं की हैं, लेकिन इंटरनेट पर Galaxy F70e का रेंडर और इसके फीचर्स लीक हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि इस सीरीज में कम से कम दो मॉडल होंगे, एक मिड-रेंज हैंडसेट और एक बजट स्मार्टफोन।

कीमत और डिजाइन

Tipster Sanju Choudhary की लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Samsung Galaxy F70e की कीमत भारत में 15,000 रुपये से कम हो सकती है। रेंडर में फोन का डिजाइन भी सामने आया है, जिसमें वाटरड्रॉप-स्टाइल नॉच, थोड़े मोटे बेजल और राइट साइड पर पावर वॉल्यूम बटन दिखाई दे रहे हैं। यह फोन ब्लैक कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है और इसके बैक पैनल में वेगन लेदर (Vegan Leather) का इस्तेमाल होने की संभावना है। Samsung की नई Galaxy F70 Series में यह स्मार्टफोन बजट सेगमेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

फीचर्स और कैमरा

तकनीकी फीचर्स की बात करें तो Galaxy F70e में 6.7 inch का HD+ डिस्प्ले हो सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। इसे MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट से पॉवर किया जा सकता है। फोन में 6GB तक RAM और 128GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलने की संभावना है, साथ ही माइक्रोएसडी कार्ड से स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा भी दी जा सकती है। कैमरा सेटअप में यह फोन डुअल रियर कैमरा यूनिट के साथ आएगा, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकंडरी कैमरा शामिल होगा। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है।

बैटरी , सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर फीचर्स

बैटरी के मामले में Galaxy F70e में 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलने की संभावना है, जो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और IP54 रेटिंग भी हो सकती है, जिससे यह धूल और पानी से थोड़ी सुरक्षा देगा। इसके अलावा फोन Samsung के One UI 8 पर आधारित Android 16 पर चलेगा।

