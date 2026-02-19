Samsung लेकर आ रहा दो धाकड़ स्मार्टफोन, लॉन्च से पहले यहां हुए लिस्ट

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 19, 2026, 02:32 PM (IST)
Samsung के दो नए स्मार्टफोन Samsung Galaxy A37 और Samsung Galaxy A57 पिछले कई महीनों से खबरों में बने हुए हैं। इन दोनों स्मार्टफोन को सिंगापुर की सर्टिफिकेशन वेबसाइट IMDA पर देखा गया है। यहां से मॉडल नंबर का पता चला है। इससे पहले भी अपकमिंग डिवाइसेज को गूगल प्ले कंसोल समेत कई सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर देखा गया था। और पढें: Galaxy S26 Series के लॉन्च से पहले ही Samsung ने दिया ये बड़ा ऑफर, प्री-रिजर्वेशन करने पर मिलेगा फायदा
गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि Samsung Galaxy A37 और Samsung Galaxy A57 को आईएमडीए पर देखा गया है। लिस्टिंग की मानें, तो स्मार्टफोन्स के मॉडल नंबर क्रमश: A376B/DS व SM-A576B/DS हैं। यहां डीएस का मतलब डुअल सिम है। और पढें: लॉन्च से पहले लीक हुई Samsung Galaxy Buds 4 और Samsung Galaxy Buds 4 Pro की तस्वीरें, डिजाइन आया सामने
पिछली लीक्स की मानें, तो सैमसंग गैलेक्सी ए37 में Exynos 1480 चिपसेट दी जा सकती है, जिससे डिवाइस स्मूथली काम करेगा। इस हैंडसेट में 6 जीबी रैम मिल सकती है। इसके अलावा, हैंडसेट में 50MP का कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 5MP का मैक्रो लेंस दिया जा सकता है। वहीं, यह फोन Android 16 बेस्ड One UI 8.5 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। और पढें: Samsung Galaxy S26 Ultra के लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा, मिलेगा ‘Zero-Peeking’ प्राइवेसी फीचर
हालियां लीक्स के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी ए57 में 6.6 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। पावर के लिए अपकमिंग स्मार्टफोन में Exynos 1680 चिपसेट के साथ-साथ 128 जीबी स्टोरेज और 8 जीबी तक रैम दी जा सकती है।
इस स्मार्टफोन में 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी मिलने की संभावना है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग मिल सकती है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जाएंगे।
कोरियन जाइंट सैमसंग ने गैलेक्सी ए-सीरीज में आने वाले गैलेक्सी ए37 व ए57 की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि हैंडसेट्स को मार्च के अंत या फिर अप्रैल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इनकी कीमत भी मिड रेंज में रखी जा सकती है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information