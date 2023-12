Redmi Note 13 Series की लॉन्च डेट आ गई है। इस स्मार्टफोन सीरीज को अगले महीने की शुरुआत में पेश किया जाएगा। हाल ही में Redmi 13c को कंपनी ने भारत में उतारा है। इसके रीब्रांड वर्जन Poco C65 को भी इस सप्ताह भारत में लॉन्च किया जाएगा। Redmi Note 13 सीरीज को चीनी बाजार में सितंबर में पेश किया गया था। इसके बाद से ही इस स्मार्टफोन सीरीज के ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किए जाने की बात की जा रही थी। रेडमी की यह अपकमिंग सीरीज इस साल 200MP कैमरे के साथ आई Redmi Note 12 सीरीज की अपग्रेड सीरीज होगी। फोन के डिजाइन से लेकर फीचर्स तक में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

Redmi India ने अपने ट्विटर हैंडल से इस स्मार्टफोन सीरीज की लॉन्च डेट घोषित की है। रेडमी नोट 13 सीरीज को 4 जनवरी 2024 को लॉन्च किया जाएगा। पिछली सीरीज की तरह ही इसे भी Super Note टैगलाइन के साथ प्रमोट किया जा रहा है।

Gear up, India!

The #RedmiNote13 5G Series is making its grand entrance on January 4th, 2024.

Prepare to witness power like never before as we redefine the game. Brace for impact, the extraordinary is on its way!

Get Note-ified: https://t.co/BmFImsFpMZ#SuperNote pic.twitter.com/kYwuSSWfyw

