Redmi A2+ vs Realme Narzo N53: 9000 रुपये से कम वाले इन दोनों फोन में क्या है अंतर?

Redmi A2+ vs Realme Narzo N53: इस सप्ताह रेडमी और रियलमी ने अपने अल्ट्रा बजट स्मार्टफोन्स भारत में लॉन्च किए हैं। इन दोनों स्मार्टफोन्स को कंपनी ने बजट यूजर्स को ध्यान में रखते हुए उतारा है। फोन की कीमत 9,000 रुपये से कम है और इसमें डुअल रियर कैमरा, 5000mAh बैटरी, बड़ा डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही, फोन का लुक और डिजाइन भी मिड बजट वाले फोन की तरह है। रेडमी और रियलमी के इन दोनों फोन में क्या अंतर हैं? आइए जानते हैं…

Display

सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में। Realme Narzo N53 में 6.74 इंच का FHD+IPS डिस्प्ले मिलता है। इस फोन के डिस्प्ले में वाटरड्रॉप नॉच डिजाइन दिया गया है। इस फोन का डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। वहीं, Redmi A2+ में 6.52-inch HD+ डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले का रेजलूशन 720 x 1600 पिक्सल है। इस फोन का डिस्प्ले स्टैंडर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा।

Performance

Realme Narzo N53 स्मार्टफोन Unisoc T612 4G प्रोसेसर पर काम करता है। इसके साथ 6GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज फीचर का सपोर्ट मिलता है। फोन की RAM को 6GB जबकि स्टोरेज को 2TB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। रेडमी का यह फोन MediaTek Helio G36 प्रोसेसर पर काम करता है, जिसके साथ 4GB RAM और 64GB तक इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन Android 13 पर बेस्ड कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं।

Battery

Redmi A2+ और Realme Narzo N53 में 5000mAh की बैटरी मिलती है। रेडमी का फोन 10W चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि रियलमी के फोन में 33W USB Type C चार्जिंग फीचर मिलता है।

Camera

ये दोनों स्मार्टफोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। Redmi A2+ में 8MP का प्राइमरी और एक QVGA सेंसर मिलेगा। साथ में LED फ्लैश लाइट दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 5MP का कैमरा मिलेगा। Realme N53 में 50MP का प्राइमरी और एक AI कैमरा मिलेगा। सेल्फी के लिए इसमें 8MP का कैमरा मिलेगा।

Price

Redmi A2+ स्मार्टफोन सिंगल 4GB RAM और 64GB स्टोरेज में आता है। इस फोन की कीमत 8,499 रुपये है। Realme N53 दो स्टोरेज वेरिएंट्स- 4GB RAM + 64GB और 6GB RAM + 128GB में आता है। इस फोन के बेस वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपये है। वहीं, इसका टॉप वेरिएंट 10,999 रुपये में आता है। इन दोनों फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से खरीद सकेंगे। Redmi A2+ की सेल 23 मई को जबकि Realme Narzo N53 की सेल 22 मई को आयोजित की जाएगी।