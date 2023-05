Redmi A2 सीरीज आज भारत में लॉन्च हो गई है। Xiaomi कंपनी ने इस सीरीज में Redmi A2 और Redmi A2+ स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, जो कि कंपनी के बजट-फ्रेंडली मॉडल्स हैं। जैस कि नाम से समझ आता है यह सीरीज पिछले साल लॉन्च हुए Redmi A1 सीरीज का ही अपग्रेड वर्जन है। इस सीरीज को 10,000 रुपये से कम की कीमत में पेश किया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो दोनों ही फोन काफी हद-तक एक जैसे फीचर्स से लैस हैं। दोनों ही फोन में 5000mAh की दमदार बैटरी दी गई है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स के बारे में। Also Read - Realme Narzo N53 को टक्कर देगा Redmi A2, आज भारत में होगा लॉन्च

कंपनी ने Redmi A2 स्मार्टफोन को तीन वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। फोन के 2GB RAM और 32GB स्टोरेज की कीमत 5,999 रुपये है। फोन का 2GB RAM और 64GB स्टोरेज 6,499 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। वहीं, टॉप 4GB RAM और 64GB स्टोरेज की कीमत 7,499 रुपये है।

वहीं, दूसरी ओर Redmi A2+ स्मार्टफोन को सिंगल 4GB RAM और 64GB स्टोरेज में पेश किया गया है। इस फोन की कीमत 8,499 रुपये है। दोनों ही फोन की सेल 23 मई 2023 से शुरू होगी, जिसे आप Amazon और कंपनी की साइट से खरीद सकेंगे।

