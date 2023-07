Redmi 12 5G इस दिन भारत में होगा लॉन्च, ग्लास पैनल के साथ मिलेंगे तीन कैमरे

Xiaomi ने लंबे समय से चर्चा में बने Redmi 12 5G की आखिरकार लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। इस डिवाइस को रेडमी 12, रेडमी वॉच 3 एक्टिव और स्मार्ट टीवी एक्स सीरीज के साथ उतारा जाएगा। इस डिवाइस की माइक्रोसाइट अमेजन इंडिया पर लाइव हो गई है। यूजर्स को अपकमिंग मोबाइल में तीन कैमरे मिलेंगे। इसके अलावा, हैंडसेट में क्रिस्टल ग्लास बैक-पैनल के साथ दमदार बैटरी दी जाएगी।

अमेजन इंडिया पर एक्टिव माइक्रोसाइट के अनुसार, Redmi 12 5G स्मार्टफोन को 1 अगस्त के दिन लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, साइट पर ‘Notify Me’ बटन भी लाइव हो गया है, जिससे ग्राहकों को फोन के लॉन्च का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा।

The all-new #Redmi12 5G sets its Global Debut in India with a grand launch on the 1st of August!

So, get set to embrace the future of connectivity and join the #5GRevolution.

Get notified: https://t.co/1HRlU9XHr3 pic.twitter.com/vSC250Q7kc

— Redmi India (@RedmiIndia) July 27, 2023