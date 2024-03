Realme Narzo 70 Pro 5G फोन भारत में हुआ लॉन्च, मिलेंगे एडवांस फीचर्स

Realme Narzo 70 Pro 5G भारत में लॉन्च हो गया है। यह नार्जो सीरीज का नया स्मार्टफोन है। इसमें Air Gesture का सपोर्ट मिलता है, जिससे यूजर्स इसे बिना छुए हाथों के इशारों से चला सकते हैं। इसमें MediaTek का प्रोसेसर, डायनेमिक रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। यह डिवाइस मिड-रेंज सेगमेंट में Redmi Note 13, Poco X6 Neo, iQOO Z9 5G और Nothing Phone 2a जैसे फोन्स को जबरदस्त टक्कर देगा। आइए जानते हैं रियलमी के नए फोन के फीचर्स और कीमत की डिटेल…

1. एचडी प्लस डिस्प्ले

2. MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर

3. 8GB RAM

4. 256GB स्टोरेज

5. 50MP कैमरा

6. 16MP सेल्फी कैमरा

7. 5000mAh बैटरी

8. 67W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग

9. Android 14

रियलमी का यह स्मार्टफोन Android 14 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर सहित 256GB स्टोरेज और 8GB RAM दी गई है, जिसे एक्सपेंड किया जा सकता है। बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस देने के लिए फोन में 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसका साइज 6.7 इंच है। इसमें रेन-टच सपोर्ट भी है।

कंपनी ने Realme Narzo 70 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें OIS सपोर्ट करने वाला 50MP Sony IMX890 सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का मैक्रो लेंस है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए हैंडसेट में 16MP का कैमरा मिलता है।

रियलमी नार्जो 70 प्रो 5जी 5000mAh की बैटरी के साथ आता है, जिसे 67W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, डुअल सिम स्लॉट, ऑडियो जैक और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर मिलते हैं।

रियलमी का यह स्मार्टफोन दमदार स्पीकर से लैस है। सुरक्षा के लिहाज से फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर दिया गया है।

रियलमी नार्जो 70 प्रो को दो स्टोरेज ऑप्शन 8GB+128GB और 8GB+256GB स्टोरेज में पेश किया गया है। इनकी कीमत क्रमश: 18,999 और 19,999 रुपये तय की गई है।

The Better Phone You Deserve #NARZO70Pro5G will be available in:

8GB+128GB will be priced at INR 18,999*

8GB+256GB at INR 19,999*

Get free #realmeBudsT300 worth INR 2,299.

The Early Bird Sale starts today at 6 PM.

Discover More: https://t.co/qrKeOt1yVz

*T&C Apply pic.twitter.com/3oF9PD2SqF

— realme narzo India (@realmenarzoIN) March 19, 2024