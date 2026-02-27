Realme C100 5G दमदार फीचर्स के साथ जल्द होगा लॉन्च, इन प्लेटफॉर्म पर हुआ लिस्ट

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 27, 2026, 01:16 PM (IST)
Realme C-सीरीज को बजट सेगमेंट के ग्राहकों के लिए लाया गया है। इस लाइनअप में आने वाले फोन को ट्रेंडी डिजाइन देने के साथ-साथ बड़ी स्क्रीन और बेहतर परफॉर्म करने वाले प्रोसेसर जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। इस सीरीज में अगले महीने यानी मार्च में Realme C83 आने वाला है। इसके साथ Realme C100 5G को भी पेश करने की तैयारी चल रही है, जिसे कई सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा जा चुका है। और पढें: 15,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 बेहतरीन टैबलेट, भर-भर के मिलेंगे फीचर्स
91मोबाइल्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अपकमिंग Realme C100 5G फोन को NBTC और EU सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है। इस स्मार्टफोन का मॉडल नंबर RMX5258 है। सबसे पहले NBTC की बात करें, तो यहां से पता चला है कि फोन में 5जी कनेक्टिविटी दी जाएगी। इस लिस्टिंग से डिवाइस के जल्द लॉन्च होने का संकेत मिल रहा है। हालांकि, EU की लिस्टिंग से फोन की कोई जानकारी नहीं मिली। और पढें: 10001mAh जबरदस्त बैटरी वाले Realme P4 Power 5G को 946 रुपये देकर घर लाने का मौका, Amazon डील ने मचाई धूम
रिपोर्ट में आगे बताया गया कि अपकमिंग स्मार्टफोन को EU और NBTC वेबसाइट के अलावा Amazon Italy पर भी स्पॉट किया गया है, जहां से जानकारी मिली कि फोन 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज के साथ आएगा। यह डिवाइस ग्राहकों के लिए Sprouting Green कलर में अवेलेबल होगा।
लिस्टिंग में आगे यह भी बताया गया कि रियलमी सी100 को 6.75 इंच के डिस्प्ले के साथ लाया जाएगा। इस फोन के फ्रंट में वॉटरड्रॉप स्टाइल वाला नॉच दिया जाएगा। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा, फोन के अन्य फीचर्स जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है।
स्मार्टफोन मेकर रियलमी ने अभी तक सी1005जी की लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में दावा किया जा रहा है कि फोन को जल्द लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत बजट रेंज में रखी जाएगी, जहां इसका मुकाबला शाओमी जैसी कंपनियों के फोन्स से होगा।
रियलमी पी4 लाइट को हाल ही में भारत में पेश किया गया था। इस स्मार्टफोन की कीमत 7999 रुपये से शुरू होती है। इस फोन में 6.67 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। इस फोन में UNISOC T7250 प्रोसेसर और Mali-G57 MP1 GPU दिया गया है।
इस स्मार्टफोन में 13MP का बैक और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस डिवाइस की बैटरी 6300mAh की है। इसको 15 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।
