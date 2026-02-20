Poco X8 Pro और Pro Max के लीक रेंडर्स आए सामने, देखें कैसा होगा डिजाइन

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 20, 2026, 08:37 PM (IST)
Poco अपनी नई X8 सीरीज को जल्द ही ग्लोबली लॉन्च करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीरीज में दो मॉडल पेश किए जा सकते हैं Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max, जो 2025 की X7 सीरीज का अपग्रेड वर्जन होंगे, हालांकि कंपनी ने अभी तक इन स्मार्टफोन्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है लेकिन हाल ही में लीक हुई रेंडर्स ने इनकी डिजाइन और कलर ऑप्शन की जानकारी सामने आई है। लीक रेंडर्स के अनुसार दोनों मॉडल में iPhone 17 की तरह वर्टिकल पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। और पढें: Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max के फीचर्स ऑनलाइन लीक, एक में मिलेगी 8500mAh बैटरी!
टिपस्टर Paras Guglani (@passionategkeez) ने X पर शेयर किए लीक रेंडर्स में देखा गया है कि Poco X8 Pro का बैक पैनल फ्लैट है, किनारों पर हल्का कर्विंग है। कैमरा मॉड्यूल फोन के टॉप-लेफ्ट कोने में रखा गया है और इसमें दो अलग-अलग लेंस रिंग्स हैं। फोन के बैक पैनल पर Poco की ब्रांडिंग दिखाई दे रही है, जबकि फिनिश मैट या सैटिन जैसी क्लीन है। लीक के अनुसार, इस मॉडल में ब्लैक, व्हाइट और टरक्वॉइज जैसे तीन कलर ऑप्शन मिल सकते हैं। फ्रंट पैनल पर फ्लैट डिस्प्ले है, जिसमें स्लिम बेजल और सेल्फी कैमरे के लिए सेंटर होल-पंच कटआउट दिया गया है। और पढें: Oppo K15 Turbo और Poco X8 Pro के चिपसेट डिटेल्स हुए लीक, लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा
Poco X8 Pro 5G- A Better Look! pic.twitter.com/luYLmRjcRa
— PassionateGeekz.com (@passionategkeez) February 19, 2026
फोन के दाईं तरफ पावर और वॉल्यूम बटन हैं, जबकि बाईं तरफ बिल्कुल खाली है। खास बात यह है कि पावर बटन का कलर ऑरेंज है, जो अलग दिख रहा है। Poco X8 Pro Max का डिजाइन Pro मॉडल जैसा ही है। कैमरा वाला हिस्सा और बटन की जगह भी लगभग वही है। बस कैमरे के लेंस के गोल घेरे थोड़े बड़े और ज्यादा नजर आने वाले हैं।
Poco X8 Pro MAX 5G- A better Look pic.twitter.com/ClRAcKuH25
— PassionateGeekz.com (@passionategkeez) February 19, 2026
दोनों मॉडल ब्लैक, व्हाइट और टरक्वॉइज कलर में पेश किए जा सकते हैं। फिलहाल Poco ने X8 Pro सीरीज के लॉन्च की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में स्पेसिफिकेशन, कीमत और उपलब्धता जैसी जानकारी सामने आएगी।
