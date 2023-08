स्मार्टफोन ब्रांड POCO ने तमाम टीजर जारी करने के बाद आखिरकार POCO M6 Pro 5G की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। इस डिवाइस की माइक्रोसाइट भी फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर एक्टिव हो गई है, जिसको देखने से पता चलता है कि यूजर्स को फोन में तीन कैमरे मिलेंगे। इसके अलावा, माइक्रोसाइट से किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि इससे पहले M-सीरीज के तहत पोको एम5, पोको एम4 और पोको एम4 प्रो को पेश किया जा चुका है।

पोको के मुताबिक, POCO M6 Pro 5G स्मार्टफोन को 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। कयास लगाएं जा रहे हैं कि इस डिवाइस की कीमत 15 हजार रुपये से कम रखी जाएगी। हालांकि, असल कीमत की जानकारी लॉन्चिंग के बाद ही मिलेगी।

