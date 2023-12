Poco M6 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह Poco M6 सीरीज का लेटेस्ट एडिशन होगा। इस सीरीज के तहत कंपनी पहले Poco M6 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है। वहीं, पोको एम6 5जी स्मार्टफोन को लेकर कहा जा रहा है कि यह फोन मौजूदा Redmi 13C 5G का ही रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है। अगर यह सच साबित होता है, तो पोको फोन के फीचर्स रेडमी फोन के समान ही होंगे। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो पोको एम6 फोन 6.74 इंच डिस्प्ले के साथ आएगा। इसके साथ MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर दिया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP कैमरा मिलेगा। वहीं, फोन की बैटरी 5000mAh तक की होगी। आइए जानते हैं पोको एम6 भारत में कब होगा लॉन्च।

कंपनी ने Poco India के ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल के जरिए Poco M6 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन भारत में 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। लॉन्च डेट की पुष्टि के साथ-साथ कंपनी ने एक टीजर पोस्टर भी रिलीज किया है, जिसमें पोको फोन की पहली झलक भी देखने को मिल रही है।

For those who keep it real, We have #TheReal5GDisrupter landing on 22/12/23

Keep your eyes peeled👀#POCOIndia #POCO #POCOM65G pic.twitter.com/fh7jPj2Web

— POCO India (@IndiaPOCO) December 19, 2023