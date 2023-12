Poco C65 की इंडिया लॉन्च डेट अनाउंस कर दी गई है। इस फोन को पोको सी55 के अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर बजट सेगमेंट में पेश किया जाएगा। इस फोन में 5000mAh की जंबो बैटरी दी जाएगी। इसमें एचडी डिस्प्ले के साथ-साथ 8GB तक रैम और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। इस डिवाइस से Samsung, Vivo, Realme और Oppo जैसे स्मार्टफोन मेकर्स के मोबाइल फोन को जोरदार टक्कर मिलेगी।

पोको के मुताबिक, Poco C65 को भारतीय बाजार में 15 दिसंबर के दिन दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा। इसकी बिक्री ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) से की जाएगी। इसके अलावा, टीजर में फोन के स्पेसिफिकेशन्स या फिर कीमत से जुड़ी किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है।

Big on everything for those who dream bigger. #POCOC65 launching on 15th Dec 12 Noon.

Stay tuned!#POCOIndia #POCOC65 #TheBigDeal pic.twitter.com/Vtv6xvAnXz

— POCO India (@IndiaPOCO) December 11, 2023