  • Oppo Find X9 Ultra Global Launch Confirms Expected Price Specification

Oppo Find X9 Ultra की लॉन्चिंग हुई कंफर्म, इस साल उठेगा फोन से पर्दा

Oppo Find X9 Ultra की लॉन्चिंग की पुष्टि हो गई है, लेकिन अभी तक लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है। बता दें कि इससे पहले फाइंड एक्स 9 और एक्स 9 प्रो को पिछले साल बाजार में उतारा था।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 03, 2026, 02:17 PM (IST)

OPPO ने पिछले साल नवंबर में OPPO Find X9 Series को लॉन्च किया था। इस लाइनअप के जरिए OPPO Find X9 और Find X9 Pro को बाजार में उतारा गया है। इन दोनों स्मार्टफोन में शानदार कैमरा से लेकर पावरफुल बैटरी तक दी गई है। अब कंपनी ने इस सीरीज का विस्तार कर नए फोन Oppo Find X9 Ultra लाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। news और पढें: 16GB RAM, 7025mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले Oppo Find X9 5G पर जबरदस्त Discount, ऐसे पाएं हजारों की छूट

साल के अंत में उठेगा पर्दा

ओप्पो के अनुसार, फाइंड एक्स 9 सीरीज में आने वाला नया स्मार्टफोन Oppo Find X9 Ultra इस सेल के आखिर में लॉन्च होने वाला है। हालांकि, अभी तक डिवाइस की लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है और न ही स्पेसिफिकेशन को लेकर कोई जानकारी दी है। news और पढें: 200MP कैमरा वाले Oppo Find X9 Pro पर सीधे 7500 का Discount, ऑफर देख खरीदने के लिए मची होड़

कंपनी का कहना है कि पहली बार होगा कि अल्ट्रा फोन को चीन से बाहर लॉन्च किया जाएगा। इससे फोटोग्राफी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। इसमें Hasselblad का कैमरा सेटअप मिलेगा।

संभावित स्पेसिफिकेशन

पुरानी रिपोर्ट्स की मानें, तो ओप्पो फाइंड एक्स 9 अल्ट्रा में 200 एमपी का टेलीफोटो लेंस दिया जा सकता है। यह 1/1.28 इंच साइज वाला सेंसर होगा। इसके साथ 50 एमपी का सेकेंडरी लेंस भी मिलेगा। साथ में 10 एक्स ऑप्टिकल जूम भी दिया जाएगा।

यह अपकमिंग स्मार्टफोन 7000mAh की जंबो बैटरी के साथ आ सकता है। इसको 100 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलने की संभावना है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जाएंगे। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।

OPPO Find X9 की डिटेल

ओप्पो फाइंड एक्स 9 प्रीमियम सेगमेंट का फोन है। इस स्मार्टफोन में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसमें Dimensity 9500 चिपसेट और Arm Mali-G1 Ultra MC12 GPU दिया गया है। इसमें Android 16 पर काम करने वाला ColorOS 16 मिलता है।

फोटो और वीडियो के लिए मोबाइल फोन में 50एमपी का पहला, 50एमपी का दूसरा और 50एमपी का तीसरा सेंसर दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए हैंडसेट में 32एमपी का कैमरा मिलता है। सुरक्षा के लिहाज से हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर भी दिया है।