OPPO Reno 15 5G लवर्स के लिए खुशखबरी, 5599 रुपये तक हुआ सस्ता, खरीदने के लिए यहां करें Order

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Mar 03, 2026, 12:52 PM (IST)
ओप्पो का यह स्मार्टफोन 6500mAh बैटरी के साथ आता है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है।
OPPO Reno 15 5G फोन में Proximity, Ambient light, E-compass और Gyroscope जैसे अहम सेंसर दिए गए हैं। इसके अलावा, हैंडसेट में 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
सीमलेस फंक्शनिंग के लिए OPPO Reno 15 में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और Adreno™ 722@1150MHz जीपीयू दिया गया है।
कंपनी ने रेनो सीरीज के इस फोन में 16.74cm का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया है। इसका रेजलूशन 2760 × 1256 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी नॉर्मल ब्राइटनेस 600 निट्स है।
रेनो 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 8MP का अल्ट्रा वाइड, 50MP का वाइड एंगल और 50MP का टेलीफोटो लेंस है। इसमें एचडी वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा मिलती है।
OPPO Reno 15 में सीमलेस कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए 5G, 4G, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है।
ओप्पो का यह स्मार्टफोन Flipkart पर लिस्ट है। इस डिवाइस की कीमत 45,999 रुपये है। इस दाम में 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल मिलता है।
Bank of Baroda के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 5,599 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। 4489 रुपये की ईएमआई दी जा रही है, वो भी 9 महीने के लिए। साथ ही, एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information