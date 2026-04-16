Published By: Manisha | Published: Apr 16, 2026, 06:33 PM (IST)
Oppo Find X10 सीरीज मार्केट में जल्द ही दस्तक दे सकती है। इस सीरीज के तहत कंपनी 3 फोन लेकर आ सकती है, जिसमें Oppo Find X10, Oppo Find X10 Pro व Oppo Find X10 Pro Max शामिल हो सकते हैं। लेटेस्ट लीक के जरिए स्टैंडर्ड Oppo Find X10 फोन के फीचर्स की डिटेल्स सामने आई है। लीक की मानें, तो ओप्पो के इस फोन में कंपनी 6.59 इंच का डिस्प्ले देने वाली है। इसके अलावा, MediaTek Dimensity 9600 प्रोसेसर लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 200Mp का कैमरा मिल सकता है। वहीं, फोन में 7025mAh की जंबो बैटरी दी जा सकती है। और पढें: Oppo Reno 15c 5G फोन पर 4099 रुपये का Discount, सस्ते में घर लाएं 7000mAh बैटरी फोन
चीनी टिप्स्टर Digital Chat Station चीनी माइक्रोब्लॉगिंग साइट वीबो के जरिए Oppo Find X10 के फीचर्स ऑनलाइन लीक किए है। लीक की बात करें, तो फोन में 6.59 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1.5K पिक्सल का होगा। इसके अलावा, फोन 2nm MediaTek Dimensity 9600 प्रोसेसर से लैस होगा। और पढें: 200MP कैमरे वाले OPPO फोन पर 6000 से ज्यादा का डिस्काउंट, Flipkart दे रहा फाडू Offer
फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलने वाला है। इस सेटअप में आपको 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 8000mAh की होगी।
Find X10 Pro के लीक फीचर्स की बात करें, तो फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। इस सेटअप में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है। इसके साथ 200MP का ही दूसरा टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है।
सीरीज के पिछले मॉडल Oppo Find X9 की बात करें, तो कंपनी ने इसे 3nm MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस होगा। इसके अलावा, फोन में 7025mAh की बैटरी मौजूद होगी, जिसमें 80W फास्ट व 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। इस फोन में 6.59 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का सेकेंडरी व 50MP का तीसरा कैमरा मौजूद होगा। सेल्फी के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद होगा।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information