Oppo Reno 15c 5G फोन पर 4099 रुपये का Discount, सस्ते में घर लाएं 7000mAh बैटरी फोन

भारत में लॉन्च हुई OPPO F33 Series, जानें कीमत और फीचर्स

OPPO की नई F33 5G सीरीज भारत में लॉन्च हो गई है, इस फोन में दमदार बैटरी, शानदार कैमरा और स्मूद परफॉर्मेंस मिलेगी। यह सीरीज मिड-रेंज यूजर्स के लिए बढ़िया ऑप्शन है, जो कम बजट में प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं। आइए जानते हैं...