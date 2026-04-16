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Oppo Reno 15c 5G फोन पर 4099 रुपये का Discount, सस्ते में घर लाएं 7000mAh बैटरी फोन

Oppo Reno 15c 5G 4099 Discount Amazon 7000mAh battery Phone Price in India specs offer: Oppo Reno 15c 5G पर गजब डील।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Apr 16, 2026, 02:01 PM (IST)

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Oppo Reno 15c 5G Display

Oppo Reno 15c 5G में 6.57 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसका रेजलूशन 2,372×1,080 पिक्सल है। इस डिस्प्ले में 600 Nits की ब्राइटनेस मिलती है।

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Oppo Reno 15c 5G Performance

Oppo Reno 15c 5G में कंपनी ने Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर दिया है। इसके साथ फोन Android 16-बेस्ड ColorOS 16 पर काम करता है।

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Oppo Reno 15c 5G RAM

Oppo Reno 15c 5G में दो वेरिएंट्स मिलते हैं। इनमें 8GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल शामिल है।

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Oppo Reno 15c 5G Camera

Oppo Reno 15c 5G में ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा फोटोग्राफी के लिए दिया गया है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर व 2MP का तीसरा कैमरा मिलता है।

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Oppo Reno 15c 5G Selfie Camera

Oppo Reno 15c 5G में कंपनी ने 50MP का फ्रंट कैमरा दिया है। इसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद लिया जा सकता है।

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Oppo Reno 15c 5G Battery

Oppo Reno 15c 5G में कंपनी ने 6000mAh नहीं बल्कि 7000mAh की धाकड़ बैटरी दी है। इसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

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Oppo Reno 15c 5G Price

Oppo Reno 15c 5G फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत Amazon पर 44,999 रुपये लिस्ट है। इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए धाकड़ डील मिल रही है।

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Oppo Reno 15c 5G Discount

Oppo Reno 15c 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो फोन को आप 44,999 रुपये में खरीद सकेंगे। साथ ही फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 4,099 रुपये का ऑफ भी मिल रहा है।