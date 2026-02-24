Oppo Find N6 की लॉन्चिंग कंफर्म, जल्द देगा दमदार फीचर्स के साथ दस्तक

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 24, 2026, 04:09 PM (IST)
Oppo ने पिछले साल OPPO Find N5 को ग्लोबली लॉन्च किया था। अब कंपनी ने इस डिवाइस के सक्सेसर Oppo Find N6 की लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है। इस स्मार्टफोन में अपडेटेड कैमरा, प्रोसेसर के साथ-साथ डिस्प्ले व AI फीचर देखने को मिल सकते हैं। इनके साथ हैंडसेट में फास्ट चार्जिंग से लैस पावरफुल बैटरी मिलने की संभावना है। और पढें: 55dB ANC के साथ लॉन्च हुए Oppo के ये दमदार ईयरबड्स, कीमत 5000 से कम
गैजेट्स 360 की रिपोर्ट के मुताबिक, स्मार्टफोन मेकर ओप्पो ने चीनी सोशल मीडिया वेबसाइट Weibo पर Oppo Find N6 की लॉन्चिंग कंफर्म की है। टीजर की मानें, तो आने वाले फोन के बेजल पतले होंगे। इसमें Hasselblad द्वारा तैयार किया गया कैमरा सेटअप मिलेगा। इसके अलावा, टीजर से स्मार्टफोन के अन्य फीचर से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। और पढें: खुशखबरी! 2189 रुपये सस्ता हुआ 6000mAh बैटरी वाला OPPO Reno 14 फोन, अभी लपक लें Golden डील
लॉन्चिंग कंफर्म करने से पहले ओप्पो फाइंड एन6 के गिफ्ट बॉक्स की इमेज लीक हुई। इस लीक तस्वीर को देखने से पता चला कि डिवाइस के साथ गिफ्ट के तौर पर अलग-अलग प्रकार की एक्सेसरीज मिलेंगी। इनमें मैग्नेटिक फोन स्टेंड, प्रोटेक्टिव केस और कार्ड होल्डर शामिल होगा।
लीक्स और रिपोर्ट्स की मानें, तो अपकमिंग स्मार्टफोन में 8.12 इंच का एलटीपीओ OLED डिस्प्ले मिल सकता है। इसमें 6.62 इंच की कवर स्क्रीन मिलेगी। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। फोटो और वीडियो के लिए हैंडसेट में 200MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रा वाइड व पेरीस्कोप और 20MP का सेल्फी कैमरा दिए जाने की संभावना है।
स्मूथ फंक्शनिंग के लिए फाइंड एन6 में 16 जीबी रैम और 1 टीबी तक स्टोरेज मिल सकती है। इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी दी जाने की उम्मीद है। इसको फास्ट चार्जिंग मिलेगी। इसमें कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया जा सकता है।
ओप्पो के अपकमिंग फोन की लॉन्चिंग की घोषणा हो गई है। हालांकि, अभी तक डिवाइस की लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन लीक्स में दावा किया जा रहा है कि फोन को मार्च की शुरुआत में पेश किया जा सकता है। इसकी कीमत भी प्रीमियम रेंज में रखी जा सकती है।
