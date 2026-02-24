खुशखबरी! 2189 रुपये सस्ता हुआ 6000mAh बैटरी वाला OPPO Reno 14 फोन, अभी लपक लें Golden डील

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Feb 24, 2026, 11:44 AM (IST)
OPPO Reno 14 फोन को 6.59 इंच के फ्लैट OLED डिस्प्ले के साथ लाया गया है। इसका रेजलूशन 2760 × 1256 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। इस पर Corning Gorilla Glass 7i लगा है।
ओप्पो का यह 5जी स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 8350 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से लैस है। इसके साथ Mali-G615 MC6 GPU मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में 512GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है।
OPPO Reno 14 में 50MP का OIS सपोर्ट करने वाला प्राइमरी लेंस है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसमें 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस दिया गया है। इसका अलावा, कैमरा सेटअप में 50MP का पेरीस्कोप लेंस भी मिलता है। इसके जरिए 4के वीडियो शूट की जा सकती है।
कंपनी ने इस स्मार्टफोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी है। इसको 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग मिली है। इस डिवाइस की डायमेंशन 157.90×74.73x 7.32mm और वजन 187 ग्राम है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए OPPO Reno 14 में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर 1/2.75 है। इसके जरिए शानदार सेल्फी क्लिक की जा सकती है।
OPPO के इस स्मार्टफोन में 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस डिवाइस को IP66 + IP68 + IP69 की रेटिंग दी गई है। इसमें स्टीरियो स्पीकर भी हैं।
OPPO Reno 14 फोन Flipkart पर लिस्ट है। इस फोन के 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 43,778 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 42,999 रुपये में मिल रहा है।
ओप्पो रेनो 14 पर 2189 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह डील Axis बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिल रही है। इसके अलावा, मोबाइल फोन पर 1508 रुपये की ईएमआई और 41,650 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।
