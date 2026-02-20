OPPO फोन पर 3200 रुपये का तगड़ा डिस्काउंट, सस्ते में Dimensity 7300 चिप के साथ 50MP का कैमरा भी

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Feb 20, 2026, 12:07 PM (IST)
OPPO F31 Pro में 6.57 इंच का FHD+ डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2372 × 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इस पर सुरक्षा के लिए DT-Star D+ ग्लास लगाया गया है। इसमें फेस अनलॉक फीचर भी मिलता है।
ओप्पो के इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7300-Energy प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Arm Mali-G615 जीपीयू मिलता है। इतना ही नहीं हैंडसेट में 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज और 12 जीबी तक रैम दी गई है।
OPPO F31 Pro में फोटो क्लिक करने के लिए OIS सपोर्ट करने वाला 50MP का वाइड एंगल मिलता है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके साथ सेटअप में 2MP का मोनोक्रोम सेंसर दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.4 है।
सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए ओप्पो के इस मोबाइल फोन में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, पैनोरामा, डुअल व्यू और टाइम-लैप्स जैसे कैमरा मोड मिलते हैं।
OPPO F31 Pro फोन को 7000mAh की बैटरी के साथ उतारा गया है। इसको 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है।
OPPO F31 Pro में कनेक्टिविटी के लिए सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसका वजन 191 ग्राम और थिकनेस 0.80cm है।
OPPO F31 Pro शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया पर तीन स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इस डिवाइस के 8GB+128GB, 8GB+256GB और 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत क्रमश: 27,999 रुपये, 29,999 रुपये व 31,999 रुपये है।
SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर 3200 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन पर 1,125 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। इस पर 30,399 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।
