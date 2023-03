OPPO Find N2 Flip की भारतीय कीमत लीक, 16 मार्च से शुरू होगी सेल

OPPO Find N2 Flip स्मार्टफोन पिछले महीने ग्लोबल मार्केट में दस्तक दे चुका है। वहीं, भारत में Oppo के फ्लिप फोन की कीमत 13 मार्च 2023 को रिवील की जाने वाली है। ऑफिशियल प्राइसिंग रिवील होने से पहले ऑनलाइन इस फोन की कीमत, सेल तारीख व ऑफर्स से जुड़ी जानकारी सामने आ गई है। इसके अलावा, Flipkart ई-कॉमर्स जाइंट ने Oppo Find N2 Flip Limited Edition Pass को साइट पर लिस्ट कर दिया है। इस पास को लेने के बाद आप इस फ्लिप फोन को शानदार डिस्काउंट कीमत में खरीद पाएंगे। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। Also Read - इंतजार खत्म- OPPO Find N2 Flip की भारतीय कीमत इस दिन होगी अनाउंस, डेट कंफर्म

टिप्सटर Sudhanshu Ambhore ने ट्विटर के जरिए OPPO Find N2 Flip की भारतीय कीमत लीक की है। टिप्सटर की मानें, तो भारत में यह फोन सिंगल 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया जाएगा, जिसकी कीमत 80,000 रुपये से अधिक होगी। फोन में Astral Black और Moonlite Purple कलर ऑप्शन मिलेंगे। फोन की ऑफिशियल कीमत 13 मार्च को रिवील होगी, जबकि पहली सेल 16 मार्च से शुरू की जाएगी। Also Read - Oppo Find N2 Flip फोन 32MP कैमरा के साथ हुआ लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

OPPO Find N2 Flip will launch in India🇮🇳 only in 8GB+256GB storage option, that will cost above ₹80,000

Astral Black♠️

Moonlit Purple💜

4yrs Major ColorOS updates⬆️

Official price reveal on 13 March. First sale from 16 March, in limited stocks.#OPPOFindN2Flip pic.twitter.com/Mv2BAYUynW

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 9, 2023