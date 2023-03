इंतजार खत्म- OPPO Find N2 Flip की भारतीय कीमत इस दिन होगी अनाउंस, डेट कंफर्म

OPPO Find N2 Flip स्मार्टफोन पिछले महीने ग्लोबल मार्केट में दस्तक दे चुका है। फिलहाल कंपनी ने अपने इस फ्लिप फोन की भारतीय कीमत रिवील नहीं की है। हालांकि, लंबे इंतजार के बाद अब फाइनली कंपनी ने उस तारीख का ऐलान कर दिया है, जिस दिन ओप्पो फाइंड एन2 फ्लिप फोन की भारतीय कीमत अनाउंस की जाएगी। बता दें, इंडियन मार्केट में इस स्मार्टफोन की टक्कर Samsung Galaxy Z Flip 4 से होगी, जिसकी शुरुआती कीमत भारत में 89,999 रुपये है। Also Read - Oppo Find N2 Flip फोन 32MP कैमरा के साथ हुआ लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

बता दें, OPPO India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए उस तारीख का ऐलान कर दिया है, जिस दिन OPPO Find N2 Flip की भारतीय कीमत रिवील होगी। भारत में ओप्पो के इस लेटेस्ट फ्लिप फोन की कीमत 13 मार्च को अनाउंस होने वाली है।



Oh Snap, the big unveil is almost here!

Price reveal on Mar 13th! pic.twitter.com/0tplNhEBe4

— OPPO India (@OPPOIndia) March 6, 2023