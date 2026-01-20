comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Oppo A6 5g Launched In India With 7000mah Battery And 50mp Camera Price And Specifications

Oppo A6 5G फोन 7000mAh जंबो बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Oppo A6 5G फोन भारत में लॉन्च हो गया है। इस फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 7000mAh की धाकड़ बैटरी मिलती है। यहां जानें फोन की कीमत और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Jan 20, 2026, 05:35 PM (IST)

Oppo A6 5G
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Oppo A6 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन है, जिसे आप Amazon के जरिए खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो ओप्पो के फोन में 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 6GB RAM व 256GB तक की स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 7000mAh की है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत और खूबियां। news और पढें: OPPO K13x 5G केवल 601 रुपये महीने में होगा आपका, यहां मिल रही छप्परफाड़ डील

Oppo A6 5G Price in India, Availability

कंपनी ने Oppo A6 5G फोन को 17999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल का है। वहीं, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 19,999 रुपये है। इसके टॉप 6GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 21,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर के तहत फोन पर 1000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। कंपनी ने इस फोन में Sapphire Blue, Ice White और Sakura Pink कलर ऑप्शन पेश किया है। news और पढें: 50MP कैमरा और 7000mAh बैटरी वाले OPPO F31 Pro Plus की कीमत 3300 रुपये हुई कम, Amazon सेल में धाकड़ Discount

Oppo A6 5G Specifications, Features

फीचर्स की बात करें, तो Oppo A6 5G में 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 720×1,570 पिक्सल है। डिस्प्ले में 1125 Nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 6GB RAM + 256GB तक की स्टोरेज मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी ने डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग मिलती है।

Trending Now

फोन की बैटरी 7000mAh की है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, a USB Type-C port, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo और QZSS आदि का सपोर्ट मिलता है। फोन का डायमेंशन 166.6×78.5×8.6mm और भार 216 ग्राम है।