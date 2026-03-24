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OPPO Reno 15 5G पर 4600 रुपये का Discount, 6500mAh बैटरी फोन का Offer ने करें मिस

OPPO Reno 15 5G 4600 discount on Amazon Price in India specs 6500mAh battery offers: ओप्पो फोन ने मचाई तबाही। सेल के दौरान इतना सस्ता मिल रहा फोन।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Mar 24, 2026, 01:35 PM (IST)

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OPPO Reno 15 5G Offer

OPPO Reno 15 5G कंपनी के फ्लैगशिप फोन में से एक हैं। इस फ्लैगशिप फोन को आप अमेजन डील के जरिए सस्ते में खरीद सकते हैं। ऑफर से पहले फोन के फीचर्स जान लें।

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OPPO Reno 15 5G Display

OPPO Reno 15 5G के फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 1200 Nits की ब्राइटनेस मिलती है। वहीं, यह 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आता है, जिसका साइज 6.59 इंच का है। इसका रेजलूशन 1,256 x 2,760 पिक्सल है।

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OPPO Reno 15 5G Performance

OPPO Reno 15 5G फोन Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ आपको कई AI फीचर्स भी मिलेंगे। ओप्पो का फोन Android 16 के साथ आता है।

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OPPO Reno 15 5G Color Option

कंपनी ने OPPO Reno 15 5G को तीन कलर ऑप्शन में पेश किया है। इसमें Aurora Blue, Glacier White और Twilight Blue कलर ऑप्शन शामिल है।

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OPPO Reno 15 5G RAM

OPPO Reno 15 5G में कंपनी ने 3 रैम व स्टोरेज ऑप्शन पेश किए हैं। इसमें 8GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज मिलते हैं।

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OPPO Reno 15 5G Camera

OPPO Reno 15 5G में फोटोग्राफी के लिए 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है। तीसरा कैमरा 8MP का है। कंपनी ने इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है।

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OPPO Reno 15 5G Selfie Camera

OPPO Reno 15 5G में कंपनी ने 50MP का ही फ्रंट कैमरा दिया है, जिसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकेंगे।

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OPPO Reno 15 5G Battery

OPPO Reno 15 5G में 6500mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

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OPPO Reno 15 5G Price

OPPO Reno 15 5G के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत Amazon पर 49,999 रुपये में खरीदा है, जिसे अभी आप 45,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं फोन पर मिल रही बैंक कार्ड डील भी आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी।

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OPPO Reno 15 5G Discount

OPPO Reno 15 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 4600 रुपये का डिस्काउंट ऑफर अलग से मिल रहा है।