7000mAh बैटरी वाला OPPO फोन हुआ 2000 रुपये सस्ता, खरीदने के लिए यहां करें Order

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Mar 24, 2026, 11:47 AM (IST)
ओप्पो ए6 प्रो में फोटो, वीडियो और जरूरी डेटा स्टोर करने के लिए 128GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसके साथ OTG का सपोर्ट भी मिलता है। इसकी स्टोरेज को एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया भी जा सकता है।
कंपनी ने Oppo A6 Pro में 6.75 इंच की HD+ IPS LCD स्क्रीन दी है। इसका रिफ्रेश रेट 120HZ और रेजलूशन 1570 × 720 पिक्सल है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1125 निट्स और नॉर्मल ब्राइटनेस 900 निट्स है।
सीमलेस फंक्शनिंग के लिए Oppo A6 Pro में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और ARM Mali-G57 जीपीयू दिया गया है। इसमें एंड्रॉइड 15 पर काम करने वाला ColorOS 15.0 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है।
ओप्पो के इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का वाइड एंगल और 2MP का मोनोक्रोम लेंस है। इनका फील्ड ऑफ व्यू क्रमश: 76° व 89° है। इससे 1080P वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
Oppo A6 Pro के 16MP फ्रंट कैमरे से शानदार सेल्फी क्लिक की जा सकती है। इसके जरिए वीडियो कॉलिंग भी की जा सकती है। इसके लेंस का अपर्चर f/2.4 है। इसमें नाइट, पोट्रेट, पैनोरामा, टाइम-लैप्स और डुअल व्यू जैसे कैमरा स्पेक्स मिलते हैं।
OPPO के इस मोबाइल फोन को 7000mAh की जंबो बैटरी के साथ लाया गया है। इसको 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसमें सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं।
Oppo A6 Pro फोन ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया पर लिस्ट है। इस फोन की कीमत 24,999 रुपये है। इस दाम में 8GB+128GB स्टोरेज मिलता है।
देश के दिग्गज बैंकों की तरफ से ओप्पो के इस स्मार्टफोन पर 2000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस हैंडसेट पर 879 रुपये की EMI मिल रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।
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