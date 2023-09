OnePlus Open फोल्डेबल स्मार्टफोन पिछले कई महीनों से खबरों में बना हुआ है। इस स्मार्टफोन से जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, जिनसे इसके स्पेसिफिकेशन का पता चला है। इसके साथ ही फोन की प्राइसिंग डिटेल भी मिली है। इस ही बीच OnePlus के फोल्डेबल फोन की लॉन्च डेट भी आ गई है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर फोल्डेबल स्मार्टफोन की लॉन्च डेट, फीचर या फिर कीमत को लेकर किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है।

टिप्सटर Max Jambor ने ट्वीट कर बताया कि OnePlus Open लॉन्च होने वाला है। इस डिवाइस को 19 अक्टूबर के दिन लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, मैक्स ने फोन के फीचर या फिर कीमत को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है।

OnePlus today announced that #OnePlusOpen is launching “soon”

Now let me tell you what soon means: The very first foldable smartphone from @OnePlus is launching October 19th! 🗓️

I’m truly excited about this device!

— Max Jambor (@MaxJmb) September 20, 2023