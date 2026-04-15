OnePlus Ace 6 Ultra यूनीक डिजाइन के साथ देगा ग्लोबल बाजार में दस्तक, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 15, 2026, 12:40 PM (IST)
OnePlus ने पिछले कई महीनों से चर्चा में बने OnePlus Ace 6 Ultra की लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के साथ अपकमिंग फोन का डिजाइन भी रिवील किया है, जिसे Ace Awakening नाम दिया गया है। इसके कुछ फीचर्स से भी पर्दा उठाया गया है। इससे पहले OnePlus Ace 6 और Ace 6T को बाजार में उतारा गया था।
ऑफिशियल टीजर के मुताबिक, OnePlus Ace 6 Ultra के बैक पैनल पर 3डी लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खास डिजाइन बनाया गया है, जिसमें चलता हुआ पैटर्न दिखाई देता है। इससे डिवाइस को बेहद ही यूनीक लुक मिला है। इसके अलावा, फोन के कैमरा मॉड्यूल को फ्लैट मेटल डिजाइन मिला है, जिससे कैमरा दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है।
हीटिंग की समस्या को खत्म करने के लिए अपकमिंग स्मार्टफोन में हीट-इंसूलेटिंग मेटल फ्रेम दिया गया है। इससे डिवाइस हैवी गेमिंग और मल्टी-टास्किंग के दौरान बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा।
वनप्लस के इस स्मार्टफोन के कॉर्नर राउंड हैं। इसके ऐज को बहुत सॉफ्ट बनाया गया है, जिससे इसे कैरी करने में यूजर के हाथ में दर्द नहीं होगा। इससे फोन को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकेगा।
अब तक आई रिपोर्ट्स की मानें, तो वनप्लस के इस स्मार्टफोन को 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ लाया जा सकता है। इससे यूजर स्मूथली गेम खेलने के साथ मल्टी-टास्किंग कर पाएंगे। इसका साइज 6.78 इंच होगा।
बेहतर वर्किंग और परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट दी जा सकती है। इसके साथ फोन में 512 जीबी स्टोरेज और 12 जीबी तक रैम मिल सकती है। इसमें 8500mAh बैटरी दी जाने की उम्मीद है। इसे 100 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिल सकता है।
वनप्लस ने इस महीने की शुरुआत में OnePlus Nord 6 को लॉन्च किया था। इस स्मार्टफोन की कीमत 38,999 रुपये है। इस फोन में Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट और 256 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। सेल्फी के लिए फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी 9000एमएएच की है। इसे 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।
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