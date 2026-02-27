लॉन्च से पहले OnePlus 15T का कैमरा हुआ लीक, प्रोसेसर और डिस्प्ले से भी उठा पर्दा

OnePlus ग्लोबल बाजार में OnePlus 15 और OnePlus 15R को उतार चुका है। अब खबर है कि इस लाइनअप में जल्द नया फोन जुड़ने वाला है। यह OnePlus 15T हो सकता है। इससे जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, जिसने डिस्प्ले व प्रोसेसर का पता चला है। इस कड़ी में नई रिपोर्ट आई है। इससे कैमरा की डिटेल मिली है। आइए जानते हैं… और पढें: OnePlus 15T जल्द हो सकता है लॉन्च, 3C सर्टिफिकेशन लिस्टिंग में हुआ खुलासा

ऐसा होगा कैमरा

जीएसएम एरिना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि OnePlus 15T को इस साल पेश किया जा सकता है। फोटो और वीडियो के लिए अपकमिंग स्मार्टफोन में 50MP का Sony Lytia 700 सेंसर और 50MP का टेलीफोटो लेंस दिया जा सकता है। यह ISOCELL JN5 सेंसर होगा। इसके अलावा, रिपोर्ट से फोन में मिलने वाले अन्य फीचर्स की कोई जानकारी नहीं मिली है।

डिस्प्ले और प्रोसेसर

रिपोर्ट में आगे बतया गया कि अपकमिंग फोन में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके साथ 256GB की इंटरनल स्टोरेज दी जाने की संभावना है। इसके अलावा, हैंडसेट में एमोलेड डिस्प्ले दिए जाने की उम्मीद है। इसका रेजलूशन 1.5के होगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का कैमरा मिल सकता है।

अन्य स्पेक्स

कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ-साथ वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जा सकते हैं।

कब हो सकता है लॉन्च ?

वनप्लस की ओर से अभी तक वनप्लस 15टी की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में दावा किया जा रहा है कि डिवाइस को मार्च या अप्रैल में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत मिड रेंज में रखी जाने की संभावना है। इसका मुकाबला बाजार में शाओमी और वीवो जैसी कंपनियों के फोन्स से होगा।

OnePlus 15 की डिटेल

वनप्लस 15 को पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच का AMOLED LTPO डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2772×1272 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज है। इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 1 टीबी तक स्टोरेज मिलती है।

इस मोबाइल फोन में 50MP का प्राइमरी, 50MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए हैंडसेट के फ्रंट में 32MP का कैमरा मिलता है। इस डिवाइस की बैटरी 7300mAh की है। इसको 120W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।