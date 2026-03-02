लॉन्च से पहले Nothing Phone 4a फोन की कीमत हुई लीक, जानिएं यहां

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 02, 2026, 10:51 AM (IST)
Nothing Phone 4a जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। इस फोन की माइक्रो साइट Flipkart पर लाइव है। इसमें फोन का फर्स्ट लुक देखा जा सकता है। इससे डिवाइस के कलर ऑप्शन का पता चला है। साथ ही, फोन में मिलने वाले प्रोसेसर की जानकारी मिली है। अब हैंडसेट की संभावित कीमत सामने आई है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन या प्राइसिंग को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। और पढें: Smartphones launching in India: Nothing Phone (4a) से लेकर Xiaomi 17 सीरीज तक, मार्च में भारत आ रहे ये फोन
गिजबॉट ने अपनी रिपोर्ट में टिप्सटर Debayan Roy का हवाला देते हुए बताया कि नथिंग फोन 4ए की कीमत भारत में 31,999 रुपये से शुरू होगी। इस दाम में 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल मिलेगा। इसे 12GB+256GB स्टोरेज में भी उतारा जा सकता है, मगर इस वेरिएंट की कीमत नहीं मिली है। वहीं, नथिंग 4ए प्रो की शुरुआती कीमत 40,000 रुपये के आसपास रखी जा सकती है। और पढें: Nothing Phone 4a के साथ लॉन्च होगा नया हेडफोन, कंपनी ने किया कंफर्म
अब तक सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो नथिंग फोन 4ए में क्वालकॉम का Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है। इस फोन में 6.78 इंच का OLED स्क्रीन दी जा सकती है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। और पढें: Nothing Phone 4a Series के लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा, मिलेगा Snapdragon Chipset
अपकमिंग मोबाइल फोन में 5400mAh की बैटरी मल सकती है। इसे 50 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलेगी। फोटोग्राफी के लिए 50MP का प्राइमरी और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया जा सकता है, जबकि फ्रंट में 50MP का कैमरा मिलने की संभावना है।
यह मोबाइल फोन Android 16 बेस्ड Nothing OS 4.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। इस डिवाइस को Silver, Black, White, Blue और Pink कलर में उतारा जाएगा। इसमें सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स भी मिलेंगे।
नथिंग के अनुसार, नथिंग फोन 4ए को 5 मार्च 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इस डिवाइस के आने से मिड रेंज में शाओमी, वीवो और सैमसंग जैसे ब्रांड के मोबाइल फोन्स को कड़ी टक्कर मिलेगी। इसके आने से बाजार में कॉम्पिटिशन बहुत अधिक बढ़ जाएगा।
