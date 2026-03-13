comscore
ENG
  • Home
  • Best Deals
  • Nothing Phone 4a And Phone 4a Pro First Sale On Flipkart Check Price Specification Offer

Nothing Phone (4a) और Phone (4a) Pro की पहली सेल आज, मिलेगी 4000 तक की बंपर छूट

Nothing Phone (4a) और Nothing Phone (4a) Pro की बिक्री आज से Flipkart पर लाइव होने वाली है। इन दोनों पर भारी-भरम डिस्काउंट ऑफर मिलेंगे। इन्हें किफायती EMI पर खरीदने का मौका भी मिलेगा।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 13, 2026, 09:21 AM (IST)

Nothing Phone 4a vs 4a Pro
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Nothing Phone (4a) और Nothing Phone (4a) Pro की आज भारत में पहली सेल आयोजित होने वाली है। इसका मतलब है कि इन दोनों लेटेस्ट स्मार्टफोन को दोपहर 12 बजे से Flipkart से भारी डिस्काउंट और किफायती EMI पर खरीदा जा सकेगा। टॉप फीचर्स पर नजर डालें, तो 4ए और 4ए प्रो 5400mAh बैटरी के साथ आते हैं। इन दोनों की बैटरी 50 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इन दोनों में फोटो क्लिक करने के लिए 50एमपी का कैमरा दिया गया है। दोनों में क्वालकॉम की पावरफुल चिप दी गई है। news और पढें: नया स्मार्टफोन खरीदने की है प्लानिंग? iPhone से Nothing तक, इस हफ्ते कई फोन की बिक्री हो रही शुरू

कीमत और ऑफर

सबसे पहले कीमत की बात करें, तो Nothing Phone (4a) को तीन स्टोरेज ऑप्शन में लाया गया है। इस डिवाइस के 8+128GB, 8GB+256GB और 12+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 31,999 रुपये, 34,999 रुपये और 37,999 रुपये रखी गई है। वहीं, Nothing Phone (4a) Pro फोन का 8GB+128GB वेरिएंट 39,999 रुपये, 8GB+256GB वेरिएंट 42,999 रुपये व 12GB+256GB वेरिएंट 45,999 रुपये में मिल रहा है। news और पढें: Nothing Headphone (a) हुए लॉन्च, ANC सपोर्ट के साथ मिलेगा कस्टमाइजेबल कंट्रोल

नथिंग फोन 4ए पर 3000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट और 1450 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इस पर 3,111 रुपये की EMI मिल रही है। इस पर 30,600 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है। नथिंग फोन 4ए प्रो स्मर्टफोन 4000 के इंस्टेंट डिस्काउंट व 1800 रुपये के कैशबैक पर मिल रहा है। इस पर 2917 रुपये की ईएमआई भी मिलेगी। news और पढें: Nothing Phone (4a) और Phone (4a) Pro फोन Glyph Bar डिजाइन और 50MP कैमरा के साथ लॉन्च, जानें कीमत

Nothing Phone (4a)

नथिंग फोन 4ए में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका एडेप्टिव रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स और टच सैंपलिंग रेट 480 हर्ट्ज है। इस पर Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन ग्लास लगा है। इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, Adreno 810 GPU, 12 जीबी रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज दी गई है।

यह स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित Nothing OS 4.1 पर काम करता है। इसमें फोटो क्लिक करने के लिए 50एमपी का प्राइमरी, 8एमपी का अल्ट्रा वाइड और 50एमपी का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। इसके माध्यम से 4के वीडियो शूट की जा सकती है। सेल्फी के लिए डिवाइस के फ्रंट में 32एमपी का कैमरा मिलता है।

इस मोबाइल फोन की बैटरी 5400mAh की है, जिसे 50 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें स्टीरियो स्पीकर, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और टाईप-सी पोर्ट मिलता है। इसका वजन 204.5 ग्राम है।

Nothing Phone (4a) Pro

नथिंग फोन 4ए प्रो को 50एमपी मेन, 8एमपी अल्ट्रा-वाइड और 50एमपी टेलीफोटो लेंस के साथ लाया गया है। इस डिवाइस के फ्रंट में 32एमपी का कैमरा दिया गया है। इसका डिस्प्ले 6.83 इंच का है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है।

स्मूथ वर्किंग और परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट और Adreno 722 GPU दिया गया है। इसकी स्टोरेज 256 जीबी है। इसमें 12 जीबी तक रैम मिलती है। इसके साथ Android 16 पर काम करने वाला Nothing OS 4.1 भी मिलता है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

नथिंग के इस स्मार्टफोन में 5400mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसको 50 वॉट वायर फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। कनेक्टिविटी के लिहाज से कंपनी ने स्मार्टफोन में वाईफाई, जीपीएस, एनएफसी, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है।