Nothing Phone (2) अगले महीने लॉन्च होने वाला है। 11 जुलाई को होने वाले वर्चुअल इवेंट में इसे पेश किया जाएगा। स्मार्टफोन को Nothing Phone (1) के सक्सेसर के तौर पर लाया जा रहा है। लॉन्चिंग से पहले हैंडसेट के खास फीचर्स लागातर लीक हो रहे हैं। अब इसकी कीमत, रैम, स्टोरेज और कलर ऑप्शन का खुलासा भी हो गया है।

फोन को अपग्रेड चिपसेट के साथ लाया जाएगा। इस कारण इसकी कीमत Nothing Phone (1) से ज्यादा होने की उम्मीद है। स्मार्टफोन की कीमत और सभी फीचर्स डिटेल जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Nothing Phone (2) Price

Dealabs की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, Nothing Phone 2 की कीमत EUR 729 (लगभग 65,600 रुपये) होगी। यह फोन के 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के दाम हो सकते हैं। वहीं, 12GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आने वाले टॉप वेरिएंट को कंपनी EUR 849 (लगभग 76,500 रुपये) में पेश कर सकती है। इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्टफोन को ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में लाया जाएगा।

फोन के कन्फर्म फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन को Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ लाया जाएगा। Nothing Phone 1 में Snapdragon 778G+ प्रोसेर मिलता है। इस कारण इस अपकमिंग फोन की कीमत मौजूदा स्मार्टफोन से ज्यादा हो सकती है।

इसके अलावा, कंपनी कन्फर्म कर दिया है कि इस फोन में 6.7 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। नथिंग का यह नया फोन 4700mAh बैटरी से लैस होगा। कंपनी ने अपने पहले एंड्रॉइड स्मार्टफोन Nothing Phone (1) में 4,500mAh की बैटरी दी थी। नया फोन पिछले मॉडल की तुलना में 200mAh ज्यादा बड़ी बैटरी के साथ आएगा।

कब और कहां देख पाएंगे लाइव इवेंट?

Nothing Phone 2 स्मार्टफोन 11 जुलाई को रात 8:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च इवेंट को कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव देखा जा सकेगा। इसके अलावा, सोशल मीडिया हैंडल पर भी इवेंट की स्ट्रीमिंग की जाएगी। भारत में इस फोन की बिक्री Flipkart के जरिए की जाएगी।

कंपनी ला रही ट्रांसपेरेंट USB Type-C केबल

फोन के साथ कंपनी ट्रांसपेरेंट USB Type-C केबल देन सकती है। हाल में कंपनी के CEO Carl Pei ने ट्विटर हैंडल पर इस USB Type-C केबल की फोटो शेयर की थी। नए केबल को सिल्वर फिनिश के साथ कंपनी का स्पेशल ट्रांसपेरेंट लुक दिया गया है।

ट्रांसपेरेंट लुक के साथ-साथ इस पर ‘Nothing‘ की ब्रांडिंग भी दी गई है। हालांकि, ओवरऑल केबल सफेद रंग की है, जो कि Nothing Phone (1) के साथ आने वाले केवल के समान है।