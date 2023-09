Nokia G42 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। HMD Global का यह पहला रिपेयरेबल स्मार्टफोन जून में ग्लोबल मार्केट में पेश हुआ था। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने हाल ही में ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर लिस्ट किया था। इस रिपेयरेबल स्मार्टफोन के लिए HMD Global ने iFixit के साथ साझेदारी की है। कंपनी का दावा है कि इस स्मार्टफोन के पार्ट्स को यूजर खुद से रिप्लेस कर सकते हैं। फोन की स्क्रीन टूटने से लेकर, बैटरी, कैमरा, माइक आदि को यूजर्स खुद से रिप्लेस कर सकेंगे। Fairphone की तरह की नोकिया भी इस स्मार्टफोन के साथ रिपेयरिंग गाइड देता है, जिसकी मदद से यूजर्स इसके पार्ट्स रिप्लेस कर सकेंगे।

डिस्प्ले: नोकिया के इस 5G स्मार्टफोन में 6.56 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजलूशन 720 x 1612 पिक्सल है। फोन के डिस्प्ले का आसपेक्ट रेश्यो 20:9 है और यह 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन के डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 3 मिलता है। यह बजट स्मार्टफोन वाटरड्रॉप नॉच डिजाइन के साथ आता है।

प्रोसेसर: Nokia G42 5G में Qualcomm Snapdragon 480+ 5G प्रोसेसर दिया गया है। नोकिया के इस फोन में Qualcomm Cyro 460 CPU मिलता है, जो 2.2GHz की क्लॉक स्पीड को सपोर्ट करता है।

Are you ready to #MoveFast with the incredible Nokia G42 5G! Powered by Snapdragon 480+ 5G, 11GB RAM, 50MP triple rear AI camera, 3-day battery life… all this, and so much more…

Launching at just ₹12,599. Sale starts on 15th September, 12PM on Amazon Specials.

Click here… pic.twitter.com/rqhbVSKQex

— Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) September 11, 2023