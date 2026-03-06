7000mAh बैटरी और 50MP Sony कैमरा के साथ भारत में लॉन्च हुआ Motorola Edge 70 Fusion, कीमत बस इतनी

Motorola Edge 70 Fusion को भारत में शुक्रवार को लॉन्च कर दिया गया है। यह स्मार्टफोन अपने दमदार फीचर्स और बड़ी बैटरी की वजह से काफी चर्चा में है। इस फोन में 50MP Sony LYT-710 कैमरा, 7000mAh की बड़ी बैटरी और Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ ही इसमें 6.78-inch का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। कंपनी ने इस फोन को Android 16 आधारित Hello UI के साथ लॉन्च किया है। Motorola का कहना है कि यह फोन पहले सीमित समय के लिए अर्ली सेल में उपलब्ध होगा, जबकि इसकी ओपन सेल अगले हफ्ते शुरू की जाएगी। और पढें: आज से शुरू हुई iQOO 15R की सेल, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

कीमत कितनी है और कब से शुरू होगी इसकी सेल

भारत में Motorola Edge 70 Fusion की शुरुआती कीमत 26,999 रुपये रखी गई है, जो इसके 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। वहीं 8GB + 256GB मॉडल की कीमत 29,999 रुपये और 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपये है। कंपनी ग्राहकों को कुछ बैंक ऑफर भी दे रही है। अगर ग्राहक HDFC या Axis Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उन्हें 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा पुराने फोन के एक्सचेंज पर भी 2000 रुपये का बोनस दिया जा रहा है। इन ऑफर्स के बाद इस फोन की शुरुआती कीमत 24,999 रुपये तक आ जाती है। यह फोन Pantone Blue Surf, Pantone Country Air और Pantone Silhouette जैसे तीन कलर ऑप्शन में मिलेगा। इसकी अर्ली बर्ड सेल 6 मार्च को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक Flipkart पर होगी, जबकि 12 मार्च से इसकी ओपन सेल शुरू होगी। और पढें: MWC 2026: Motorola Razr Fold और Edge 70 Fusion से उठा पर्दा, जानें कीमत और फीचर्स

डिस्प्ले, प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर

फीचर्स की बात करें तो Motorola Edge 70 Fusion में 6.78-inch Super HD 1.5K Extreme AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1272×2772 पिक्सल है। यह डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट और 5200 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। साथ ही इसमें 10-bit कलर डेप्थ, 100% DCI-P3 कलर गैमट और Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन मिलता है। यह फोन Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट से लैस है और इसमें 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज दिया गया है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन Android 16 आधारित Hello UI पर चलता है और कंपनी ने इसमें 3 साल के OS अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। और पढें: Smartphones launching in India: Nothing Phone (4a) से लेकर Xiaomi 17 सीरीज तक, मार्च में भारत आ रहे ये फोन

Add Techlusive as a Preferred Source

कैमरा, बैटरी और बाकी फीचर्स

कैमरा के मामले में भी Motorola Edge 70 Fusion काफी दमदार है। इसमें 50MP Sony LYTIA 710 प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो OIS सपोर्ट करता है। इसके साथ 13MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है, जो 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और मैक्रो फोटोग्राफी को सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 32MP फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है। पावर के लिए इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 68W TurboPower फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके अलावा फोन में IP68 और IP69 रेटिंग, Dolby Atmos वाले ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 और NFC जैसे कई आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं।