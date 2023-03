हाल ही में हमने जानकारी दी थी कि जल्द ही भारतीय मार्केट में Moto G32 का नया वेरिएंट लॉन्च किया जाने वाला है। आज फाइनली कंपनी ने इस फोन के नए वेरिएंट को भारत में लॉन्च कर दिया है। बता दें, Motorola कंपनी ने पिछले साल अगस्त महीने में Moto G32 स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च किया था। हालांकि, उस वक्त इस फोन को सिंगल 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट में उतारा गया था। वहीं, अब कंपनी ने इसका नया 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट भी लॉन्च कर दिया है। आइए जानते हैं इस नए वेरिएंट की कीमत और उपलब्धता से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - Motorola Moto G32 फोन का नया 8GB RAM वेरिएंट 22 मार्च को होगा लॉन्च! Flipkart पर होगी सेल

Motorola कंपनी ने Moto G32 का नया 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिया है। इस वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये है। कंपनी का दावा है कि यह 8GB RAM के साथ आने वाला भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। फोन की सेल Flipkart पर 22 मार्च से शुरू होगी। इस फोन में Mineral Grey और Satin Silver कलर ऑप्शन मिलते हैं।

What’s better than #AllYouWant? #AllYouWant with 8GB RAM + 128GB Storage! Get ready for India’s Most Affordable Smartphone with 8GB RAM + 128GB Storage. Sale starts 22nd March at just ₹11,999 on @flipkart & https://t.co/azcEfy2uaW. pic.twitter.com/pT32wMOsO8

— Motorola India (@motorolaindia) March 20, 2023