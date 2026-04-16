Lumio लेकर आया धाकड़ फीचर्स वाले स्मार्ट टीवी, यहां जानें कीमत

Lumio ने स्मार्ट टीवी लाइनअप को रिफ्रेश कर Lumio Vision 9 और Lumio Vision 7 2026 को पेश किया है। विजन 9 टीवी की बात करें, तो टीवी में 65 इंच का QD MiniLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसमें MediaTek Pentonic 700 चिपसेट मिलती है। विजन 7 में 64 जीबी की स्टोरेज दी गई है। आइए जानते हैं नए स्मार्ट टीवीज के फीचर्स और कीमत की डिटेल… और पढें: Lumio Vision 7 और Vision 9 Smart TVs लॉन्च, जानें कीमत और सभी फीचर्स

ऐसे हैं स्मार्ट टीवी के स्पेसिफिकेशन

लुमियो विजन 9 में QD MiniLED डिस्प्ले है। इसकी पीक ब्राइटनेस 800 निट्स है। इसे Dolby Vision और वाइड कलर गेमट का सपोर्ट दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसमें बेहतर व स्मूथ गेमिंग के लिए VRR और ALLM दिया गया है।

बेहतर फंक्शनिंग व लैग-फ्री एक्सपीरियंस के लिए टीवी में MediaTek Pentonic 700 चिप और 3 जीबी डीडीआर 4 रैम दी गई है। इसके साथ Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इतना ही नहीं टीवी में डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) भी दिया गया है। इससे बेहतर साउंड मिलती है।

लुमियो विजन 7 को पुराने मॉडल की तुलना में अपग्रेडेड स्टोरेज के साथ लाया गया है। इसमें सैटेलाइट पोर्ट भी दिया गया है, जिससे फ्री टीवी चैनल को देखा जा सकता है।

मिलेंगे AI फीचर्स

लुमिनो के इस स्मार्ट टीवी को अधिक एडवांस बनाने के लिए AI फीचर्स जैसे ट्रेंडिंग लिस्ट, फिल्टर आदि का सपोर्ट दिया गया है।

Lumio Vision 9 और Vision 7 2026 की कीमत

सबसे पहले Lumio Vision 9 की बात करें, तो इस टीवी की कीमत 72,999 रुपये रखी गई है। इस दाम में 65 इंच स्क्रीन साइज मिलता है। बैंक डिस्काउंट ऑफर के साथ इसे 64,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह Amazon और Flipkart पर उपलब्ध है।

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Vision 7 टीवी 43 और 55 इंच स्क्रीन साइज में अवेलेबल है। इन दोनों मॉडल की कीमत 29,999 रुपये व 39,999 रुपये रखी गई है। इसकी बिक्री 24 अप्रैल से अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट पर लाइव होगी। यानी कि इस टीवी को इन प्लेटफॉर्म से घर लाया जा सकेगा।