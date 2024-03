Lava O2 India Launch: इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड लावा ने कुछ दिन पहले लावा ओ2 की भारत में लॉन्चिंग की घोषणा की थी। इसके बाद अपकमिंग स्मार्टफोन की माइक्रो साइट अमेजन इंडिया (Amazon India) पर लाइव की गई। अब कंपनी ने इस हैंडसेट की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। लीक्स की मानें, तो मोबाइल फोन में पंच-होल कटआउट दिया जाएगा। सीमलेस फंक्शनिंग के लिए स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर चिपसेट के साथ 128GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी।

लावा के मुताबिक, Lava O2 स्मार्टफोन 22 मार्च को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। इसकी सेल ऑफिशियल वेबसाइट और अमेजन के माध्यम से की जाएगी। पिछले दिनों आई लीक्स के अनुसार, स्मार्टफोन की कीमत 10 से 15 हजार के बीच रखी जाने की उम्मीद है।

