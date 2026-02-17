Published By: Manisha | Published: Feb 17, 2026, 12:53 PM (IST)
Lava Bold N2 स्मार्टफोन फाइनली भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट एडिशन है, जिसे कंपनी ने बजट रेंज में पेश किया है। फीचर्स की बात करें, तो लावा के फोन में 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz का है। इसके अलावा, फोन Unisoc SC9863A प्रोसेसर से लैस है। फोन में 4GB RAM मौजूद है। इसमें 64GB स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का कैमरा मिलता है। सेल्फी के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 5000mAh की बैटरी मिलती है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स। और पढें: Lava Bold N2 फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Amazon पर उपलब्ध होगी सेल
कंपनी ने Lava Bold N2 स्मार्टफोन को 7,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज का है। फोन की सेल भारत में 27 फरवरी से शुरू होने जा रही है, जिसे आप Amazon के जरिए खरीद सकेंगे। कंपनी ने इस फोन में दो कलर ऑप्शन Indus Black और Siachen White पेश किए हैं। और पढें: देसी ब्रांड ने उड़ाया गर्दा, मात्र 7499 रुपये में Lava Yuva Star 3 लॉन्च, 5000mAh बैटरी के साथ मिलेगा ये सब
Price: ₹7,499
Sale Starts 27th Feb, 12PM
Only On Amazon
✅ 17.13cm (6.75″) HD+ Display
✅ 13MP AI Dual Rear Camera | 5MP Selfie Camera
✅ 4GB+4GB* RAM | 64GB ROM
✅ IP64 Dust & Water Resistant
✅ Clean Android experience – No… pic.twitter.com/P3Vaxdi8PJ
फीचर्स की बात करें, तो Lava Bold N2 फोन में 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz का है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए डिस्प्ले वॉटर-ड्रॉप नॉच मिलता है। इसके अलावा, फोन Unisoc SC9863A प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 4GB RAM + 64GB स्टोरेज के ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा, 4GB RAM को वर्चुअली बढ़ाया जा सकता है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में आपको 13MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। हालांकि, दूसरे कैमरे की जानकारी सामने नहीं आई है। सेल्फी के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। लावा का यह फोन Android 15 Go के साथ आता है।
