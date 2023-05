भारतीय स्मार्टफोन मेकर कंपनी लावा (Lava) ने पिछले साल अपना दूसरा 5G स्मार्टफोन Lava Blaze लॉन्च किया था। अब कंपनी इस साल अपने तीसरे 5जी डिवाइस Lava Agni 2 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस अगामी फोन के लगभग सभी फीचर सामने आ चुके हैं। अब चिप मेकर कंपनी MediaTek ने इसके प्रोसेसर का खुलासा कर दिया है। Also Read - Lava Blaze 1X 5G के सभी स्पेसिफिकेशन से उठा पर्दा, कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर किया लिस्ट

चिप मेकर कंपनी MediaTek ने मंगलवार को Lava Agni 2 5G स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट मिलने की पुष्टि कर दी है। साथ ही, कंपनी ने लावा के साथ पार्टनरशिप का भी ऐलान कर दिया है।

Get ready for the unveiling of the powerful MediaTek Dimensity 7050 chipset in India to feature in the Lava Agni 2 5G smartphone.#MediaTek #LavaMobiles #PoweredByMediaTek #Agni2 #ExpectIncredible #MediaTekDimensity #MediaTekDimensity7050 @LavaMobile pic.twitter.com/Lipst6WbXt

— MediaTek India (@MediaTekIndia) May 2, 2023