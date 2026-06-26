itel Power 451 फोन AI ENC सपोर्ट के साथ भारत में लॉन्च, बाहरी शोर में भी होगी क्लियर कॉलिंग

itel Power 451 फीचर फोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट किफायती कीपैड वाला फोन है। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में कंपनी ने AI बेस्ड कॉल नॉइस कैंसिलेशन जैसे स्मार्टफोन जैसे फीचर्स दिए हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 2.4 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। वहीं, फोन की बैटरी 2500mAh की है। यह फोन सिंगल चार्ज पर 55 दिन तक का स्टैंडबाय प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा, फोन की स्टोरेज 32GB तक एक्सपेंड की जा सकती है। अगर आप अपने लिए बजट में कीपैड वाला या फिर अपने बड़े-बुजुर्गों के लिए स्मार्टफोन से इतर कीपैड वाला फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स।

itel Power 451 Pricing and availability

कंपनी ने itel Power 451 को 1699 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है, जिसे आप सभी रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीद सकते हैं। इस फोन को कंपनी ने ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ब्लैक कलर ऑप्शन में पेश किया है। फोन के डिब्बे में आपको फोन कवर भी प्राप्त होगा।

itel Power 451 Specs

फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 2.4 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। जैसे कि हमने बताया इस फीचर फोन में AI Environmental Noise Cancellation (AI-ENC) जैसे स्मार्ट कॉलिंग फीचर दिए गए हैं। ऐसे में अगर आप किसी बाहरी इलाके में फोन कॉल करते हैं, तो इस फीचर को इनेबल करने के बाद बैकग्राउंड नॉइस खुद ब खुद कम हो जाएगी और क्लियर कॉलिंग एक्सपीरियंस प्राप्त होगा। यह फीचर मार्केट, सड़क या फिर वर्क-प्लेस जैसी जगहों पर काम आने वाला है। इस फोन में कंपनी ने वॉइस असिस्टेंट फीचर दिया है, जिसका नाम King Voice है।

फोटोग्राफी के लिए इसमें VGA कैमरा मिलता है। वहीं, फोन की स्टोरेज को आप 32GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। यह फोन एक नहीं बल्कि कई भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिसमें 10 भाषाओं का सपोर्ट शामिल है। कंपनी ने इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग फीचर भी दिया है। फोन की बैटरी 2500mAh की है, जिसके साथ कंपनी ने टाइप-सी चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है।

कंपनी का दावा है कि फोन सिंगल चार्ज पर Super Battery Mode पर 55 दिन तक की स्टैंडबाय बैटरी प्रोवाइड करता है। अन्य फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में FM Radio फीचर मिलता है। इसके साथ रिकॉर्डिंग फीचर भी दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए कंपनी ने ब्लूटूथ सपोर्ट भी दिया है।

इन फीचर फोन से मिलेगी टक्कर!

Nokia 105 Single Sim Keypad Phone with Built-in UPI Payments

Nokia 105 Single Sim Keypad Phone with Built-in UPI Payments फोन को अमेजन से 1249 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन में आपको UPI पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। साथ ही इसमें 2000 कॉन्टेक्ट्स सेव किए जा सकते हैं। फोन की बैटरी 22 दिन तक की है।

JIO JioBharat V4 4G Keypad Phone

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JIO JioBharat V4 4G Keypad Phone को 799 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह फोन JioTV, JioHotstar, JioSaavn, JioPay जैसे स्मार्ट फीचर के साथ आते हैं।