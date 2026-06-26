Ai+ Nova 2 Neo और Ai+ Nova 2 Pro 5G की पहली सेल आज, जानें कीमत और ऑफर्स

Ai+ Nova 2 Neo 5G और Ai+ Nova 2 Pro 5G को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इन दोनों स्मार्टफोन की बिक्री आज यानी 26 जून से फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर दोपहर 12 बजे से लाइव होने वाली है। इन दोनों पर बैंक डिस्काउंट के साथ-साथ किफायती EMI और एक्सचेंज डील तक मिलेगी। आइए जानते हैं एआई प्लस के नए फोन की कीमत, ऑफर और फीचर्स के बारे में… और पढें: OpenAI ने पेश किया अपना पहला AI Chip, जानिए क्या है खास

कीमत और ऑफर

Ai+ Nova 2 Neo 5G दो स्टोरेज ऑप्शन में मौजूद है। इसके 4GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 12,999 रुपये है। इसका 6GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट 13,999 रुपये में मिल रहा है। इस पर 650 रुपये का कैशबैक और 458 रुपये की EMI मिल रही है। और पढें: अब ChatGPT की तरह जवाब देगा Google Maps

अब नोवा 2 प्रो 5जी की बात करें, तो यह मोबाइल फोन भी दो स्टोरेज विकल्प में अवेलेबल है। इस फोन का 6GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट 15,999 रुपये में मिल रहा है। इसके 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 17,999 रुपये है। इस पर 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 750 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इस पर 735 रुपये की ईएमआई भी उपलब्ध है।

Ai+ Nova 2 Neo 5G

Ai+ Nova 2 Neo Android 16 बेस्ड nxtQ ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6.74 इंच का एचडी प्लस LCD डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 720 x 1600 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 6nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 128 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसके साथ 6 जीबी तक रैम मिलती है।

फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए इस मोबाइल फोन में 48MP का Sony IMX582 लेंस दिया गया है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इससे 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। सेल्फी के लिए फ्रंट में 8MP का कैमरा मिलता है। इसके साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है, जिससे फोन को आसानी से अनलॉक किया जा सकता है। इसके बॉटम में स्पीकर भी है।

इस स्मार्टफोन की बैटरी 6000mAh की है। इसे 18वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसकी डायमेंशन 167.86×77.91× 8.5mm और वजन 206 ग्राम है।

Ai+ Nova 2 Pro 5G

एआई प्लस नोवा 2 प्रो में MediaTek Dimensity 7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। इसमें Mali-G610 GPU मिलता है। इसमें डुअल सिम कार्ड स्लॉट दिया गया है। इसकी स्टोरेज 128 जीबी तक है, जिसे एसडी कार्ड की मदद से 2 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 6.9 इंच की एलसीडी स्क्रीन मिलती है। इसका रेजलूशन 2340 x 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है।

यह फोन Android 16 बेस्ड nxtQ ओएस पर काम करता है। इसमें 48MP का प्राइमरी और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। इससे 2के वीडियो शूट की जा सकती है। वहीं, वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का कैमरा मिलता है। इसे IP65 की रेटिंग भी मिली है। यानी कि यह वॉटर और डस्ट प्रूफ है।

इस मोबाइल फोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है। इसे 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें 5G, 4G VoLTE, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ 5.4 और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसके साथ फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।

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इन स्मार्टफोन से मिलेगी टक्कर

एआई प्लस नोवा 2 निओ 5जी को Samsung Galaxy M17e 5G से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। इस स्मार्टफोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 12,999 रुपये है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 6000mAh की जंबो बैटरी मिलती है। फोटो के लिए 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 8MP का सेल्फी कैमरा दिया है। इसकी स्टोरेज 128 जीबी की है।