iQOO Z11 5G और iQOO Z11 Lite 5G जल्द हो सकते हैं लॉन्च, IMEI डेटाबेस में दिखें, लीक में हुआ खुलासा

iQOO की Z Series के नए स्मार्टफोन iQOO Z11 5G और iQOO Z11 Lite 5G को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये दोनों फोन IMEI डेटाबेस में लिस्ट हो चुके हैं, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि कंपनी जल्द ही इन्हें लॉन्च करने की तैयारी में है। टेक ब्लॉगर Paras Guglani ने जानकारी दी है कि iQOO Z11 5G का मॉडल नंबर iQOO I2512 और iQOO Z11 Lite 5G का मॉडल नंबर iQOO I2510 है। आमतौर पर IMEI डेटाबेस में एंट्री का मतलब होता है कि डिवाइस इंटरनल टेस्टिंग स्टेज में हैं और लॉन्च ज्यादा दूर नहीं होता।

IMEI लिस्टिंग से क्या-क्या जानकारी मिली

हालांकि IMEI लिस्टिंग में इन अपकमिंग स्मार्टफोन्स के फीचर्स या स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन नाम और मॉडल नंबर सामने आना ही यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट है। अभी तक iQOO ने आधिकारिक तौर पर iQOO Z11 5G और Z11 Lite 5G की पुष्टि नहीं की है। इसी बीच एक और iQOO स्मार्टफोन मॉडल नंबर I2507 भी SIRIM डेटाबेस में देखा गया था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी एक साथ कई नए डिवाइसेज पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि Z11 Series, iQOO Z10 और Z10 Lite 5G के अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर आएगी।

iQOO Z10 5G के फीचर्स

अगर पिछले मॉडल्स की बात करें तो iQOO Z10 5G को अप्रैल 2025 में भारत में लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआती कीमत Rs. 21,999 रखी गई थी। इस फोन में 6.77-inch का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया था। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया था। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी सेंसर मिलता है। सबसे खास बात इसकी 7300mAh की बड़ी बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट रही, जो इसे इस सेगमेंट में खास बनाती है।

iQOO Z10 Lite 5G के फीचर्स

वहीं iQOO Z10 Lite 5G को जुलाई 2025 में Rs. 9999 की कीमत पर लॉन्च किया गया था, जो बजट यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसमें 6.74-inch का HD+ डिस्प्ले मिलता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल और 5G कनेक्टिविटी के लिए बेहतर माना जाता है। कैमरा सेक्शन में 50MP का Sony AI कैमरा और 2MP का Bokeh Lens दिया गया है। बैटरी के तौर पर इसमें 6000mAh की बैटरी और 15W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। अब उम्मीद की जा रही है कि iQOO Z11 5G और Z11 Lite 5G इन सभी फीचर्स से बेहतर अपग्रेड लेकर आएंगे और जल्द ही भारतीय बाजार में दस्तक देंगे।